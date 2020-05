Viralizan una estafa virtual que promete dinero de la Tarjeta Alimentaria

Una cadena de whatsapp y mail que se viralizó esta semana representa una nueva modalidad de estafa virtual."Hola, soy *(nombre del contacto)* te escribo para que tu también recibas tu ayuda de parte del Gobierno" comienza el mensaje.En tono neutro, propone un procedimiento para obtener dinero del Estado: "Apresúrate antes de que se agoten esto nos servirá de mucho. Te la mando para que aproveches también, tu Tarjeta Alimentaria de 25,000 Pesos para Todo Argentina".Finalmente, invita a ingresar a un sitio web, obviamente no oficial: "Mira que fácil es https://www.diamondfire.guru/?sh"El sitio no pertenece a ningún organismo del estado, y quienes ingresan pueden ser víctimas de la modalidad de ciberdelito conocida como "phishing""A mi me llegó un nombre de mujer por whatsapp, que me decía que había sido elegida para la Tarjeta Alimentaria, y el martes a la tardecita llamaron por teléfono de línea como 5 veces y cuando atendías no contestaban" explicó Andrés, oyente de "Equipo de Radio".Alejandro agregó que recibió "4 mensajes distintos de ese estilo en el día de ayer por mail, sms, WhatsApp!".