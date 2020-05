Tauber vislumbra "un año sin clases presenciales"

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el sampedrino Fernando Tauber, reflexionó sobre la situación educativa en tiempos de la pandemia de coronavirus y deslizó que no imagina que "las clases puedan volver de manera presencial" este año.Tauber analizó que “si desde Nación autorizan que haya clases presenciales, vamos a acompañar la medida. Hoy no lo veo posible, no podemos afirmar que en el segundo semestre eso pase".Tauber aclaró que “el 95 por ciento de las actividades están activas de forma virtual” y agregó: “nosotros nunca interrumpimos las clases. No tenemos una condición crítica de alteración del ciclo electivo".La máxima autoridad de la UNLP en declaraciones a 221 Radio de La Plata manifestó: “no tenemos un problema de despoblamiento en medio de la pandemia y cambiamos nuestro modelo de cursada por este contexto".“Transformar todo el sistema educativo fue todo un desafío. Las clases virtuales fueron la alternativa a la pandemia y están funcionando", y al mismo tiempo razonó que “los sistemas virtuales son muy agradables, todo el mundo los usa y se vuelve razonable para acortar distancias".Más adelante brindó estadísticas de la casa de altos estudios entre facultades y colegios: “en las carreras de grado, hay 114.000 estudiantes. Por año, se rinden 350.000 materias. La UNLP es muy grande y sigue en funcionamiento con mucho esfuerzo”.Al ser interrogado sobre alumnos que tienen dificultades con la tecnología, el titular de la UNLP señaló que “estamos tratando de optimizar la educación virtual. Vamos a comprar tablets para aquellos que no tengan y quieran asistir a clases".Por último contempló el futuro que se avisora en la educación y resaltó: “el 2021 vendrá con una nueva mirada. La universidad quiere fortalecer la capacidad emprendedora de los estudiantes” .