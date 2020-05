Realizarán una caravana pidiendo la apertura de restaurantes

Un grupo de empresarios gastronómicos llevará adelante el próximo lunes una caravana pidiendo la apertura de la actividad.

Partirán a las 10 de la mañana de la intersección de Mitre y Boulevard Moreno y llegarán hasta la Municipalidad de San Pedro, en donde entregarán un protocolo a las autoridades.

"La idea es hacer una caravana en auto tocando bocina para hacernos escuchar, y entregar en la Municipalidad una nota con un protocolo similar al que implementará Jujuy a partir de junio" explicó Bruno Sciarra, vocero del grupo.

"Esta forma de trabajo incluye uso permanente de alcohol, barbijos, y distintas medidas de distanciamiento para permitir que se reinicie el trabajo" agregó.

"No todos piensan igual, hay gente que se toma muy a pecho la cuarentena. Pero en mi caso, yo tengo dos parrillas, una ya la cerré, y con la otra no puedo avanzar y no sé qué hacer" explicó.

Éste es el protocolo que presentarán a las autoridades: