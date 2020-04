Salazar: "Si lo subestimamos, pueden morir cientos de personas"

El Intendente interino Ramón Salazar habló esta mañana sobre la intensificación de los controles en la ciudad y la obligatoriedad del uso de protectores faciales.Salazar confirmó que, desde mañana, harán volver a sus casas a todos aquellos vecinos que circulen por la vía pública sin una cobertura en nariz y boca, tal como se establece en el decreto difundido ayer."Estoy sintiendo que San Pedro está un poco rodeado, y se dieron casos en San Nicolás, Pergamino, Campana, Zárate. Me acuerdo de las palabras que me dijo una doctora que trabaja en España: una vez que entra, no lo parás" expresó.En el mismo sentido, puntualizó que "si lo subestimamos, pueden perder la vida de cientos de personas en San Pedro, porque aunque muchos piensan que no les va a tocar, los especialistas dicen que no te das cuenta, que no pasa nada, y de golpe llega y no lo parás más".