Nueva convocatoria a docentes que no pudieron tomar horas

La Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, firmó la resolución que pone en vigencia la segunda etapa del Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes (PIEDAS). La misma se extenderá del 1º al 31 de mayo, y amplía su base de destinatarios, por lo que se estima podrán incorporarse otros 16 mil trabajadores y trabajadoras del sistema educativo bonaerense a los casi 13 mil que ya forman parte del programa.La decisión se enmarca en el conjunto de medidas que lleva adelante la cartera educativa para la continuidad del trabajo pedagógico en el contexto de la pandemia. Cabe recordar que quienes integran este programa desde abril realizan en sus distritos algunas de las tareas declaradas como “ininterrumpibles”, como la continuidad pedagógica y el servicio alimentario escolar, entre otras. Estas actividades se realizan desde los hogares, cuando la tarea así lo permite, o desde los establecimientos educativos.El mencionado programa fue creado con el objetivo de generar un alivio económico para las y los trabajadores que no pudieron tomar nuevos cargos debido a la suspensión de los actos públicos. Asimismo, brinda la posibilidad de ampliar los planteles de trabajo en este contexto en el que la educación está cumpliendo un importante rol de cuidado y acompañamiento cotidiano durante el aislamiento social preventivo.En esta oportunidad, podrán sumarse al programa docentes que actualmente estén designados como titulares, provisionales o suplentes con menos de 8 módulos de secundaria (o una designación equivalente en horas cátedra o módulos de educación superior). Como requisito, tienen que haber trabajado al menos durante tres meses en el año 2019 y percibido en marzo de 2020 una remuneración bruta al menos un 15% menor al promedio de los tres mejores meses del año 2019.La resolución establece también como requisito el no tener en marzo de 2020 una remuneración superior a la establecida para el salario testigo de docente de grado de educación primaria jornada simple con 10 años de antigüedad.Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, las y los agentes quedarán incluidos en la segunda etapa del PIEDAS. De esta manera, les serán incorporados los módulos que resultan de la diferencia entre sus designaciones actuales y el máximo de 8 módulos semanales previstos por el programa. El listado completo de requisitos y el formulario de inscripción se encuentran en www.abc.gob.ar.Asimismo, quienes cumplan los requisitos establecidos para el PIEDAS y hayan sido elegibles para el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), podrán optar por participar en el programa provincial y que se informe al ANSES esta circunstancia para su baja del programa nacional.Finalmente, quienes ya formen parte del PIEDAS no deberán volver a inscribirse. La vigencia de la primera etapa se prorroga hasta el 31 de mayo en los mismos términos.