COOPSER: cómo acceder a facturas y pagar los servicios de marzo y abril

La Cooperativa de Servicios dispuso mecanismos alternativos para quienes puedan pagar las facturas de marzo y abril a través de medios electrónicos.

"La gente tiene que saber que las oficinas comerciales están cerradas, hemos recibido muchas consultas de socios sobre cómo pagan facturas del mes pasado. Por el momento no hay ninguna otra instancia que una transferencia bancaria al CBU de la cooperativa, que pueden tramitar por correo electrónico" explicó el presidente del Consejo de Administración, Iván Groppo.

La dirección a la que tienen que dirigirse los socios es facturacion@coopser.com.ar

Groppo aclaró que no habrá cortes bajo ninguna circunstancia hasta que se normalice la situación tras la cuarentena.

"No se van a producir cortes. Pero como la gente no tiene dónde abonar las facturas, estamos haciendo tratativas para que en sistemas se le pueda cobrar el segundo vencimiento sin los intereses" explicó el directivo.

Con respecto a la facturación de abril, adelantó que no se realizará la distribución, y que no llegaron a tomar todos los estados de cuenta.

"En determinada cantidad de rutas se tomó el estado y sabemos lo que gastó. Pero hay un sector en el que no tenemos tomado el estado, y no sabemos qué consumió. Vamos a facturar a los que tenemos el monto exacto y a los que no, les vamos a cobrar el 70% del consumo del mes pasado. Si después verificamos que es de más, se cobrará más adelante y si es de menos se descontará" explicó.

En este caso, "como no va a recibir la factura porque no las vamos a imprimir ni recibir, tiene que comunicarse al mismo mail y pagarla por algún medio digital hasta tanto volvamos a funcionar nosotros, el Centro de Comercio o el Rapipago" precisó el directivo.