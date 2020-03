Familia sampedrina varada en el aeropuerto de Santiago de Chile (Video)

El empresario Hugo Avalos y parte de su familia se encuentran varados en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile, a la espera de que se habilite su ingreso al país.

La empresa Latam programó al menos tres veces en los últimos dos días el vuelo a Ezeiza.

"Salimos de vacaciones el 8 de marzo a Río de Janeiro. Si bien sabìamos que estaba la enfermedad, no había restricciones ni se tenía idea del alcance" explicó Ávalos, en declaraciones a "Equipo de Radio". "La primera semana fue todo bien, no había ningún problema. La segunda semana empezaron a llegar los comentarios y decidimos volver, anticipar el retorno para cumplir con la cuarentena y no inquietar más a la familia" agregó.

El arribo a Chile fue parte del operativo de regreso: "Nos trajeron a Santiago como un tramo del retorno y en Chile nos dejaron hace dos días, durmiendo en el aeropuerto. Nos reprogramaron los vuelos tres veces. Ahora parece que salimos a las 14 horas hacia Buenos Aires".

Los controles realizados en el aeropuerto determinaron que ninguno de los pasajeros tiene síntomas compatibles con coronavirus.

"Nos dijeron que, cuando lleguemos, si no hay síntomas, nos tenemos que ir a casa a cumplir la cuarentena. De lo contrario, nos llevan a un hotel" precisó.