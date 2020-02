Bronce: "Iban a poner las barreras y se robaron el cableado"

El delegado municipal en Río Tala, Domingo Bronce, habló sobre el accidente en el que un joven de esa localidad fue impactado por una formación ferroviaria y sufrió la amputación de un pie y otras graves lesiones.

"Es inexplicable cómo este chico no vio el tren, porque cuando viene pasando no deja de tocar bocina. Y hay testigos que indican que lo hizo, como siempre" reflexionó el funcionario.

Además, se refirió a los motivos por los que no están disponibles todas las medidas de seguridad en esos cruces: "Los tres pasos a nivel tenían el sistema de alarmas y barreras, hicieron el cableado. La empresa lo probó un tiempo antes de que yo asumiera y andaba perfectamente bien para poner las barreras y cuando vinieron al día siguiente el cableado no estaba más, se lo robaron. A consecuencia de eso la empresa se fue de muy mal humor. Es una injusticia porque hubiéramos tenido un sistema de alarmas de última generación" .

Además, recordó que hace poco tiempo rompieron y robaron los semáforos de otro de los pasos a nivel.

"Cuando me entero, envié una nota pidiendo que no aparezcan todos los que compran baterías, cobre o bronce. Porque estos son de los que prenden fuego los cables y sacan el metal, y con el mercado ilegal estamos fomentando el robo. Nos quejamos de la delincuencia y ninguno se compromete a tomar medidas enérgicas, que no significa ir y pegarles un tiro, sino cerrarles el círculo a los chicos que hacen las cosas mal, para que no vendan lo que roban" concluyó Bonce.