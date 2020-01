Robo a empleada municipal: llamativas demoras y contradicciones

La Dra. Viviana Ramos, titular de la UFI 11, que instruye las actuaciones por el asalto a una empleada municipal en el que le robaron dinero de la tasa de pesaje de camiones, confirmó que hubo una llamativa demora en la llegada de la denuncia a la Fiscalía.

"El hecho fue cometido a la medianoche del 26 al 27, pero no fue ese el momento en que la denuncia ingresa a sede fiscal. Llamativamente no hubo comunicación oficial y la causa ingresa a mi Fiscalía el 2 de enero, lo que es un dato absolutamente relevante para la investigación".

La instructora remarcó que "fue realizada la denuncia en policía el 27 de diciembre, lo que sucede es que la Fiscalía no tuvo conocimiento hasta el 2 de enero". Ramos consideró "valiosísimos días los que transcurrieron y que afectan el desarrollo de la investigación, porque no hubo ni siquiera un llamado telefónico, por lo que no estuvimos al tanto del hecho hasta que empezamos a trabajar por el conocimiento mediático".

Ramos adelantó que están tomando medidas en relación a la causa.

La denunciante señala que "se habìa retirado de su domicilio con una mochila en la que portaba elementos de trabajo, entre ellos dos bolsines, uno con 200 mil y otro con 230 mil pesos y cuando sale es abordada por dos delincuentes con casco y ropa negra en una moto, que le dicen que le de la plata de la recaudación, arrebatan la mochila, exhibiéndole un arma de fuego". Tras entregar la mochila, advierte que uno de los bolsines con dinero había quedado en el vehículo. El producido del robo se está tratando de verificar por parte de los investigadores. "Hay algunas cuestiones que me llaman la atención, por algunas contradicciones, porque primero dice que tenía los dos bolsines dentro de la mochila y no sabemos en qué momento el segundo bolsín sale de la mochila" reconoció.