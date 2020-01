Retención de tareas en Servicios Sanitarios

Personal de la Dirección de Servicios Sanitarios de la Municipalidad lleva adelante una retención de tareas.

La medida se instrumentó ante la falta de respuestas del Departamento Ejecutivo a los reclamos efectuados desde los gremios.

"Algunos de los puntos son los vehículos que no tienen la VTV, las condiciones de trabajo de los compañeros, bonificaciones que no se están pagando y que se otorgaron a otras áreas, premios por conducir que no se pagan, pases a planta, indumentaria, seguridad e higiene y herramientas de trabajo" explicó Raúl "Chipi" Benítez, del Sindicato de Trabajadores Municipales.