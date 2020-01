Indignación por peleas de perros en San Pedro (imágenes sensibles)

Imágenes de perros con gravísimas lesiones sufridas en peleas por dinero en San Pedro causaron indignación en gran parte de la comunidad.Un posteo en la red social Facebook puso otra vez en evidencia una realidad dolorosa en la que están involucrados ladrones de animales, "entrenadores" y apostadores. "No es Buenos Aires, no es otro pais... es SAN PEDRO! DONDE SE ROBAN LOS PITBULL Y LOS USAN PARA PELEAR POR PLATA... CUANDO NO "SIRVEN" LOS "DESCARTAN"!" publicó la usuaria Manuela Silva. "ESTE PERRO FUE ROBADO HACE UN TIEMPO Y ASI APARECIO... ESTO PASA HACE AÑOS!!!!!! NO PUEDE SER QUE NADIE HAGA NADA! ES GENTE PELIGROSA Y SE NECESITA LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA ESTOS CASOS. NO MIREN PARA OTRO LADO! POR FAVOR... SABEN LO QUE ES PARA UN PERRO QUE LO SAQUEN DE SU CASA, DONDE FUE MIMADO, PROTEGIDO, AMADO Y LO LLEVEN A PELEAR CON OTROS PERROS... MIENTRAS UN GRUPO DE HDMP LOS MIRA!" agregó.El perro que aparece en las imágenes perdió los dos ojos. A pesar de la crudeza de las fotos, "Noticias San Pedro" decidió publicarlas para generar conciencia sobre un delito sin solución.Hasta el momento, los responsables de las peleas de perros por dinero no tuvieron ninguna sanción en nuestra ciudad. En los últimos tiempos se multiplicaron los casos de animales robados con este objetivo, según las denuncias públicas realizadas por proteccionistas.