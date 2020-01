Decenas de casas anegadas por las intensas lluvias

"En Barrio Banfield habitualmente nos inundábamos por cloacas, ahora por los desagües, y ahora tenemos desde las 3 o 4 de la mañana 30 centímetros de agua, que nos viene de El Caserito. Hubo un problema en el estrechamiento del entubado por la Escuela 13. La calle nunca se anegó, y la mitad del barrio no se inundó y la otra quedó con la casa" explicó Daniel.

Las intensas lluvias que afectaron la región durante toda la madrugada, dejaron como saldo decenas de viviendas anegadas y evacuados."Se perdió todo lo poco que teníamos, y esperamos por lo menos ser atendidos" indicó José Arruba, del barrio Argentino."Tuvimos que poner bolsas con agua para que no ingrese el agua dentro de la casa, en calle Esquiú" agregó Patricia, del barrio Los Aromos, quien explicó que "la mugre en los desagües" es uno de los factores del anegamiento."Tengo el colchón mojado, perdí la cocina, y el freezer" indicó otro de los vecinos.Estela, de Hermano Indio y Nieto de Torres, informó: "Estamos todos llenos de agua adentro de la casa, está hasta el borde de la puerta y no podemos abrir la puerta porque nos inundamos, incluso se meten los líquidos de las cloacas por el inodoro".La mujer sostuvo que "la bajada tendría que ser por Lucio Mancilla, no para el otro lado, hace años que está pedido".