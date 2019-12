Retención de tareas en la Clínica San Pedro (Video)

Personal de la Clínica San Pedro inició esta tarde una retención de tareas tras el fracaso de una nueva reunión con las autoridades del centro asistencial.Reclaman el pago de los haberes atrasados, luego de que les confirmaran que solo percibirán 5 mil pesos antes de la Navidad."En la mayoría de los casos, ni siquiera lo cobraron, porque ese dinero lo come la tarjeta o los créditos que tuvieron que sacar para sobrevivir" explicó Isabel Bravo, Secretaria Gremial de la Asociación de Trabajadores de Sanidad.Esta tarde, tras la reunión con la Dra. Teresa Tomasiello, representante del directorio de la clínica, comenzó una manifestación de la que participaron también representantes del gremio y trabajadores del Sanatorio COOPSER."Están sin dinero y no les van a pagar nada. Les deben todo noviembre y el aguinaldo. La medida es por tiempo indeterminado hasta que cobren todo. Esperamos una audiencia en el Ministerio que calculo que se va a hacer el jueves. Y va a seguir la medida hasta que se depositen los sueldos. Se atenderán únicamente urgencias" explicó Bravo.La medida no afectará la aplicación de medicamentos ni los controles a los pacientes internados. Además, se servirá la comida por parte de las mucamas.