Movilización para pedir recorte del gasto político

Los proyectos, que constituyen la base del presupuesto 2020, incluyen un incremento de un 39% en promedio para las tasas municipales. Un grupo de vecinos de San Pedro realizarán una manifestación, el próximo viernes, en coincidencia con la asamblea de mayores contribuyentes y concejales que votará las Ordenanza Impositivas y Fiscal.Los proyectos, que constituyen la base del presupuesto 2020, incluyen un incremento de un 39% en promedio para las tasas municipales.

Juan Gutiérrez, ex presidente del Centro de Comercio y el Foro de Seguridad, sostuvo que la propuesta surgió de vecinos que planteaban su malestar por la falta de ajustes en la clase política."La gente concurría a mi comercio diciendo que teníamos que hacer algo para que los funcionarios den un gesto de bondad, no solo por las dietas de los concejales, sino también en los ejecutivos, como en Chivilcoy" explicó el directivo."Se que hay mucha gente indignada por esta situación. Y dije que me ponía a la cabeza, pero que teníamos que ir todos juntos. No estamos solamente en contra del aumento de tasas, sino pidiendo un gesto político, que por lo menos se congelen los sueldos" agregó Gutiérrez.