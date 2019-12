2019: apuntes para la memoria de un año violento

Números, declaraciones, imágenes, protagonistas, tragedias y festejos marcaron un 2019 en el que los sampedrinos atravesaron todos los estados de ánimo.

De las más de 3000 informaciones publicadas por "Noticias San Pedro" a lo largo del año, apenas un puñado permanecen en la memoria colectiva. Seleccionamos, en este resumen, las noticias, las fotos y los videos que parecen marcados para trascender los límites de los últimos doce meses.

Violento motín sampedrino en San Nicolás

Tres reclusos sampedrinos protagonizaron el 17 de Enero un motín en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

Los partícipes fueron Gabriel "Gaby" Mendoza Romero, Marcos Andrade y Carlos Armando "Memo" Escobar.

Habían sido retirados de su pabellón, acusados de atacar a otro interno. En el sector de sanidad, sacaron una faca de entre sus prendas, y tomaron como rehenes a un enfermero, un médico y a un empleado del Servicio Penitenciario.

Un amplio operativo se desarrolló en el exterior de la cárcel, hasta tanto una tensa negociación, que incluyó a familiares de uno de los internos, permitió controlar la situación.

Los reclusos pidieron que se les permita declarar sobre el hecho que se les imputa, mejores condiciones carcelarias y que puedan retomar el contacto con sus familiares. El video registrado por los colegas del diario "El Informante" fue el más visto del año en "Noticias San Pedro", con alrededor de medio millón de visitas.





Ruidazos contra el aumento de las tarifas

Durante todo el año 2018, se formó un movimiento vecinal que tuvo como eje el reclamo contra el costo de la energía eléctrica en San Pedro.

El comienzo del 2019, encontró a "San Pedro Reclama" y la Multisectorial política y social en las calles, participando de "ruidazos" por los aumentos desmedidos de las tarifas de servicios de luz y gas.

Las manifestaciones, que durante el verano se repitieron una vez a la semana, incluyeron la firma de un petitorio que fue entregado a las autoridades.





El puerto, entre la desesperación y la expectativa

El anuncio de la empresa Baltic Shipping de trasladar su operatoria de carga de cítricos a Campana, significó para el puerto de San Pedro la pérdida de la mitad de su actividad. Tres reclusos sampedrinos protagonizaron el 17 de Enero un motín en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.Los partícipes fueron Gabriel "Gaby" Mendoza Romero, Marcos Andrade y Carlos Armando "Memo" Escobar.Habían sido retirados de su pabellón, acusados de atacar a otro interno. En el sector de sanidad, sacaron una faca de entre sus prendas, y tomaron como rehenes a un enfermero, un médico y a un empleado del Servicio Penitenciario.Un amplio operativo se desarrolló en el exterior de la cárcel, hasta tanto una tensa negociación, que incluyó a familiares de uno de los internos, permitió controlar la situación.Los reclusos pidieron que se les permita declarar sobre el hecho que se les imputa, mejores condiciones carcelarias y que puedan retomar el contacto con sus familiares. El video registrado por los colegas del diario "El Informante" fue el más visto del año en "Noticias San Pedro", con alrededor de medio millón de visitas.Durante todo el año 2018, se formó un movimiento vecinal que tuvo como eje el reclamo contra el costo de la energía eléctrica en San Pedro.El comienzo del 2019, encontró a "San Pedro Reclama" y la Multisectorial política y social en las calles, participando de "ruidazos" por los aumentos desmedidos de las tarifas de servicios de luz y gas.Las manifestaciones, que durante el verano se repitieron una vez a la semana, incluyeron la firma de un petitorio que fue entregado a las autoridades.El anuncio de la empresa Baltic Shipping de trasladar su operatoria de carga de cítricos a Campana, significó para el puerto de San Pedro la pérdida de la mitad de su actividad.



En paralelo, la firma Grobocopatel Hermanos intensificó la operatoria de cereales a través de la ex Terminal Puerto San Pedro, y abrió nuevas opciones, como la inédita carga de azúcar realizada en diciembre.

El proyecto de la cerealera para una millonaria inversión fue declarado de interés por el Consorcio de Gestión, y depende de los próximos pasos que se den en la Provincia.





Robo en Fiscalía

El sábado 23 de marzo, en horas de la tarde, delincuentes que ingresaron en la sede de la Fiscalía, ubicada en Saavedra al 200, se llevaron armas de fuego y dejaron droga desparramada.

Se trata de elementos secuestrados en las diversas causas que tramitan en las dos unidades fiscales que funcionan en el lugar.

Los ladrones entraron por los techos de la dependencia. La seguridad de los trabajadores y las dificultades que presenta el lugar en materia edilicia, generaron incluso un reclamo de parte del gremio de judiciales.







El drama de las usurpaciones y los desalojos

Tras una seguidilla de usurpaciones que comenzó en los primeros días del año, negociaciones y procedimientos ordenados por la Justicia permitieron recuperar la mayor parte de los sectores ocupados.

La situación más dramática se produjo el 26 de Marzo. Cientos de efectivos policiales participaron del desalojo del predio usurpado en Cruz Roja, entre Hermano Indio y Dávila.

Una avanzada de policía a caballo, seguida por tres cordones de Infantería y el Grupo de Apoyo Departamental avanzó sobre el terreno, desarmando las precarias viviendas.

Los ocupantes prendieron fuego neumáticos que tenían preparados desde hace varios días, y algunos de ellos arrojaron piedrazos contra los efectivos.

Varias personas resultaron lesionadas por el impacto de postas de goma. Y en los alrededores se multiplicaban las corridas.

La situación evidenció, por un lado, la problemática del acceso a la vivienda. Por el otro, la miserabilidad de quienes intentaron utilizar esas necesidades para negocios inmobiliarios, control de zona para la venta de estupefacientes o fines políticos.





Inauguran el Centro Cultural "Abelardo Castillo"

El 30 de Marzo quedó inaugurado oficialmente el Centro Cultural "Abelardo Castillo", en 25 de Mayo al 800.

La escritora Sylvia Iparraguirre, esposa del fallecido dramaturgo, cuentista y novelista con cuyo nombre fue bautizado ese espacio, acompañó la ceremonia.

Un enorme mural con el perrfil de Castillo recibe desde ese entonces a los visitantes. El espacio, que alberga exposiciones, muestras y talleres de artistas sampedrinos, implicó un cambio en la dinámica cultural de la ciudad.





Cambio y continuidad en la policía

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso a comienzos de abril el pase a retiro del Comisario Inspector Fabián Gallo, hasta ese momento Jefe Distrital de San Pedro.

Gallo cumplió 32 años en la fuerza, y su salida se enmarcó en una resolución que también afectó a otros 195 efectivos.

Su reemplazante fue el hasta pocos meses antes titular de la Comisaría local, Juan Ramón Catalano, nombre elegido por el propio Intendente Cecilio Salazar.

En sus poco más de cinco años de función en San Pedro, Gallo consolidó un acercamiento con distintos sectores de la comunidad.





Cannabis medicinal

El Intendente Cecilio Salazar y el Director Regional del INTA, Hernán Trebino, viajaron a la ciudad de Denver (Colorado, Estados Unidos), en donde se reunieron con autoridades de la empresa NextGen Pharma, especializada en el cultivo de cannabis medicinal. Además, recorrieron uno de sus laboratorios.

La firma, mostró su interés en el desarrollo de sus productos en Argentina, trabajando en conjunto con el INTA.

Salazar mantuvo reuniones sobre el tema con la Ministra Patricia Bullrich. Con el cambio de gobierno, aún no está claro si el proyecto seguirá adelante.

Cientos de personas participaron el 22 de Mayo de la celebración por la llegada a la ciudad de San Pedro de la imagen de Nuestra Señora de Fátima.

Los devotos de la Virgen se concentraron en Mitre y 3 de Febrero, desde donde partió una procesión que recorrió calle Mitre, hasta llegar a la parroquia Nuestra Señora del Socorro.

El padre Héctor Molfesa fue el encargado de brindar la misa de bienvenida a San Pedro, tras su paso por Gobernador Castro.

Tras la misa, se desarrolló un Rosario iluminado alrededor de la plaza Constitución. Los fieles pudieron venerar a la Virgen y acompañarla hasta el Hogar María A. de Gomendio, en donde fue reservada hasta el día siguiente. La difícil situación de los trabajadores de JS Textil comenzó a complicarse a mediados de mayo.

En ese momento, unos 30 obreros fueron suspendidos, iniciándose una vigilia con acampes frente a la puerta de la fábrica, que se extendería durante meses.

La empresa habría señalado que la medida obedece a los bajos volúmenes de producción debido a la crisis económica.

Las negociaciones entre las partes terminaron con el pago de indemnizaciones parciales, intervenciones del Ministerio de Trabajo y momentos de extrema tensión ante la amenaza deun vaciamiento de la fábrica.

En medio de un embargo sobre parte de los bienes, la subsidiaria de "Cheeky's" cerró sus puertas.

Leonardo Macelli, chofer del Intendente Cecilio Salazar, fue detenido en Baradero, en el marco de una investigación por piratería del asfalto.

Macelli fue identificado junto a otras 6 personas en una metalúrgica sita en Ruta 41 y Roca de la vecina ciudad, confirmaron fuentes judiciales.

Hasta el lugar había llegado en el Toyota Corolla oficial.

Está imputado como partícipe del asalto a un camión de la firma Unilever sobre la Ruta 9, a la altura de Alsina.

El Dr. Hernán Granda, titular de la UFI 8 de Baradero,confirmó que Macelli, era parte importante del accionar delictivo. En concreto, sería el vínculo entre los asaltantes y los responsables del predio en donde se ocultaban los vehículos y mercaderías robadas. La Cámara de Apelaciones rechazó la prisión domiciliaria otorgada por el Juzgado de Garantías, y que fue solicitada por su abogado, Dr. Hugo Lima. La situación se resolverá en Casación. Tras años de conflicto, intimaciones judiciales, piquetes, controversias y amenazas de conflicto, el Intendente Cecilio Salazar y todo su gabinete inauguraron la ampliación del boulevard ubicado sobre las barrancas, en el sector que estuvo en litigio con la familia Melgar.

Del acto participaron los vecinos que durante años reclamaron la propiedad de los terrenos lindantes.

Sandro y Mario Melgar, al igual que el mandatario comunal y su hijo Ramón, Secretario de Coordinación del Municipio, destacaron el avance de las conversaciones entre las partes, que permitió resolver la situación.

Los Juegos Panamericanos 2019 terminaron con un histórico saldo para San Pedro.

En total, cuatro medallas llegaron desde el agua.

Brenda Rojas, de la Escuela de Canaletas, fue Bronce en el K4 500 femenino. Por su parte, con el segundo lugar en la competencia de K2 500 metros (junto a Magdalena Garro), se quedó con la presea plateada. La timonel sampedrina María Eugenia Bosco logró, junto a Mateo Madjdalani, la medalla de plata en la clase Nacra 17. La pareja argentina ganó la medal race y quedó segunda en la general, detrás de Estados Unidos.

Finalmente, Gonzalo Carreras, baraderense representante del Club Náutico, se quedó con el oro en el K4 500 metros. La Asociación de Bomberos Voluntarios programó en agosto una serie de actividades con motivo de la conmemoración del 60º aniversario de la institución.

Un acto protocolar en el cuartel central, con el descubrimiento de placas institucionales y un mural, abrió el cronograma, el viernes 9 de agosto.

Una exposición de unidades, reconocimiento a ex Presidentes y ex Jefes de Cuerpo, una maratón de 8 kilómetros y un desfile de escuadras y unidades con la participación de 30 cuarteles, completaron los festejos. Viviana Ramos.En la denuncia se identificaba a una mujer, oriunda de Villa Tessei, partido de Hurlingham, que abastecía de sustancias prohibidas a diferentes integrantes de una familia, en especial a otras mujeres de nuestra ciudad. Unas 1632 horas de escuchas telefónicas permitieron determinar que se trataba de María Rosa Benencio, alias "La Reina", encargada de la provisión desde el conurbano a familiares y allegados, quienes fraccionaban, ocultaban y redistribuían, al resto de los integrantes de la banda criminal.

La venta se realizaba en cercanías de lugares públicos y la comercialización a través de la modalidad de delivery.

En Tessei secuestraron varios lotes compactos de marihuana que equivalen a 1.403 dosis, trozos de cocaína, de los que podrían desprenderse 7.800 dosis umbral, troqueles de LCD, telefonía celular, anotaciones, aceite de cannabis, dinero en efectivo, balanza de precisión y recortes. Poco antes de fin de año, el Jefe de Emergencias del Hospital, Dr. José Herbas, confirmó que se registró al menos un traumatizado grave diario como consecuencia de hechos de tránsito protagonizados por motos.

El 29 de agosto, Juan Cruz Solieri, de 20 años, perdió la vida en un choque entre una Honda de 150 cc y una Motomel de la misma cilindrada, en Av. 11 de Septiembre y Alvarado. El joven salió despedido e impactó contra un auto estacionado.

Apenas un mes más tarde, el 26 de septiembre, las imágenes de un choque entre tres motos en el boulevard Paraná, registradas por cámaras de seguridad, se viralizaron en redes sociales y cadenas de whatsapp, causando conmoción.

Son apenas dos de los cientos de episodios que, a lo largo del año, cambiaron la vida de familias sampedrinas para siempre.

La intensificación de los controles vehiculares, y el secuestro de motos por infracciones y falta de casco, no fueron suficientes. Sobre el final del año, el Intendente Salazar dispuso un cambio en la conducción de la Dirección de Tránsito, que en 2020 estará a cargo de Luis Caramún. La violencia recrudeció a niveles nunca antes vistos en San Pedro.La secuencia de asesinatos consecutivos en riñas entre octubre y diciembre fue el punto más alto de un desquicio en el que la vida perdió el valor que supo tener.Oscar Guillermo Lezcano, de 17 años, murió tras recibir un balazo en la cabeza el 30 de octubre, en Fray Cayetano Rodríguez al 1500. Un vecino de 20, Elías Gonda, fue detenido minutos después, entregando el arma homicida, un revólver calibre 22 que estaba en su poder. Familiares y amigos de Gonda sostienen que era víctima de un hostigamiento que se extendió durante meses, y que intentó defender a su familia.Días antes, el 26 de octubre, San Pedro volvió a ser noticia nacional por un hecho dramático. En Mitre al 800, pleno centro de la ciudad, Elías Chávez, de 40 años, recibía dos puñaladas en el pecho que le provocarían la muerte, tras una sucesión de incidentes (incluyendo de tránsito) a lo largo de esa madrugada. Un hecho de otras características también tuvo repercusión en todo el país. Se trata del violento asalto a Pedro Alsogaray y Victoria Amatriain en su vivienda de 24 de Febrero al 2400.

Un delincuente que entró a robar fue sorprendido por las víctimas. En un forcejeo, un disparo da en la pierna de Alsogaray y lesiona en el abdomen a Amatriain.

Pedro Bedetti, detenido por el hecho, había estado a disposición de la Justicia en dos oportunidades en las semanas anteriores. El Intendente Cecilio Salazar logró, en las elecciones del 27 de octubre, un resultado inédito la historia democrática reciente.

Con más de 22 mil sufragios, fue el candidato más votado en San Pedro. Además, el 56 % de los votos lo sitúa como el que obtuvo el porcentaje más alto desde 1983, superando sus propios números de 2015.

Los resultados oficiales difundidos por la Junta Electoral, indicaron que Ester Noat, del Frente de Todos sumó el 37,4%. Fernando Nouet tuvo el 5,28% y Ademar Marabert el 1,36%.

En total, votaron más de 42 mil sampedrinos de los 51.139 habilitados. La participación fue del 83,8 % del padrón. De esos sufragios, el 93,7% fueron votos afirmativos, y el 5,71 en blanco.

Juntos por el Cambio sumó 5 bancas para Ramón Salazar (luego reemplazado por Silvina Ibern), Mónica Otero, Alejandro Donatti, Patricia Rocca y Gerardo Pelletier.

Los otros cuatro nuevos ediles son María Florencia Sánchez (que renueva), Juan Cruz González, Tamara Vlaeminck y Fernando Gastón Casco, del Frente de Todos.

En el Consejo Escolar, el reparto fue de dos consejeros para el oficialista Juntos por el Cambio (renovaron Fernando Cajide y Vanina Zubieta) y una para el Frente de Todos: Cecilia Macchia.