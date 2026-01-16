Paritaria docente: acuerdo entre el gobierno provincial y los gremios

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó este viernes un acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores estatales y la mayoría de los sindicatos docentes, al presentar una propuesta superadora delque se liquidará con los haberes de enero.

La convocatoria, realizada por la administración de Axel Kicillof, se produjo en una jornada clave para permitir el cierre de las liquidaciones salariales. La nueva oferta mejoró significativamente el 1,5% propuesto inicialmente el pasado martes, luego de conocerse que la inflación de diciembre se ubicó en el 2,8%.

Detalles del acuerdo

Según informaron fuentes de Calle 6, la estructura del incremento se desglosa de la siguiente manera:

1% retroactivo al mes de diciembre.

0,5% correspondiente al proporcional del medio aguinaldo.

3% de aumento para el mes de enero (calculado sobre los haberes vigentes a octubre).

El incremento total del 4,5% será percibido por los trabajadores en el mes de febrero.

El contexto fiscal y la postura gremial

Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que el esfuerzo financiero se da en un "complejo contexto fiscal" derivado del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y una marcada caída en la recaudación. "El Gobierno provincial mantiene su compromiso con las condiciones laborales y prioriza el diálogo a pesar del ajuste", señalaron fuentes oficiales.

Por su parte, Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires, valoró la instancia de negociación: "El acuerdo permite sostener el salario sin desconocer la insuficiencia de los haberes. Valoramos la vocación al diálogo en un contexto de asfixia hacia el pueblo de la provincia por parte del presidente Javier Milei", expresó.

Próximos pasos

Si bien la gran mayoría de los gremios docentes aceptó la propuesta, una de las organizaciones sindicales solicitó tiempo para someter la oferta a votación de sus bases. No obstante, las partes ya acordaron una cláusula de revisión para retomar las negociaciones paritarias en el mes de febrero.