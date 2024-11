Trabajadores y científicos del INTA manifestaron contra el plan de vaciamiento y venta de tierras (Video)

Trabajadores del INTA nucleados en los gremios ATE y APINTA, además de investigadores, científicos y ex directivos, manifestaron hoy frente a la sede del organismo, ante la confirmación de un plan de vaciamiento que incluye despidos y venta de tierras del organismo científico.

En la manifestación se evidenció la preocupación por la posibilidad de que el Consejo Directivo termine aprobando el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional.

En el caso de San Pedro podría implicar, entre otras consecuencias, la reducción del predio de 115 a 14 hectáreas, con el serio riesgo de desaparición de gran parte de los proyectos de investigación que se desarrollaron durante décadas.

Mario Romero, Secretario General de APINTA, sostuvo que se enfrenta "un proceso de desguace del INTA" y agregó que "cuando uno agarra los papeles llegamos a la conclusión que son unos vagos, porque esto es un copia y pegue de lo que quisieron hacer con el patrimonio del INTA en los 90".

El dirigente acusó: "No se les cae una idea, son unos inútiles. Así que estamos frente a una manga de improvisados que quieren llevar adelante un organismo tan prestigioso como el INTA, que tiene 68 años de trayectoria. Van por nuestros compañeros y nuestras compañeras. Quieren imponer el ajuste por el ajuste. El INTA tiene un montón de vacantes que no ocupan y quieren echar a trabajadores y trabajadoras. No les preocupa nuestra familia, no les preocupa el rumbo del INTA, ellos tienen una mirada de la pampa húmeda, la mirada con los productores grandes".

Además, desmintió gran parte de las noticias falsas difundidas por el vocero presidencial este miércoles: "Ayer el payaso de Adorni sale a hablar diciendo que el INTA no se tiene que meter con la agricultura familiar. Nosotros le decimos que el INTA intensifica, hace extensión y también tiene que sostener a la agricultura familiar. El mentiroso ayer decía que el INTA gasta el 90% de su presupuesto en salarios. Es mentira. Ellos mismos elevaron el presupuesto del INTA para el año 2025 en el proyecto enviado al Congreso Nacional y los gastos de personal que ellos incluyen en ese presupuesto implicaría el 76%. Además, en 2014 la planta era de 7.145 trabajadores y hoy tiene 6.466, o sea, 679 empleados menos que hace diez años. Y quienes trabajan en el INTA entran por concurso y son evaluados. Yo quisiera saber quien evaluó a Adorni".