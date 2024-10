Solicitan prórroga para la presentación del presupuesto municipal 2025

El Ejecutivo Municipal de San Pedro ha solicitado al Honorable Concejo Deliberante una prórroga para la presentación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2025. La nueva fecha propuesta para su presentación es el 30 de noviembre del corriente año.

Esta solicitud se fundamenta en el "contexto económico actual, caracterizado por una alta inflación y una gran incertidumbre" expresan en los considerandos. Las autoridades municipales consideran que es fundamental contar con información precisa sobre las definiciones presupuestarias a nivel nacional y provincial, ya que estas tienen un impacto directo en los recursos que recibe el municipio y, por lo tanto, en la elaboración de su propio presupuesto.

Roberto Borgo, Secretario de Hacienda, señaló en el programa "Equipo de Radio", que se vieron obligados a extender el período de presentación por la falta de certidumbres a nivel nacional: "Siempre es complicado. Normalmente se pide un mes porque Provincia no tiene estimaciones, y este año es más complejo porque la Provincia refiere que prácticamente no tiene programación por decisiones de Nación, la única que tuvo fue en abril y no hubo actualización".

Borgo recordó que vienen trabajando desde hace cuatro meses en algunas modificaciones: "No es un año normal y el año que viene vamos a tener que ser más cuidadosos porque no hay proyección. Todas las actividades están sin encontrar su piso en Argentina. Hemos perdido autonomía y en un 80% dependemos de los recursos que dependen de otras jurisdicciones".