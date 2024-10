Salgado: "Me golpearon en la parte posterior de la cabeza, perdí el conocimiento parcialmente y me pegaron en el piso"

El médico cirujano Juan José Salgado habló de la agresión sufrida ayer en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", tras la que perdió el conocimiento.

En declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), el profesional indicó que fue golpeado en momentos en que estaba brindando el informe médico a familiares de un paciente que había sido intervenido quirúrgicamente: "De la parte quirúrgica el paciente evolucionaba bien. Di el informe fuera de terapia a la mujer y el hijo tratando de explicar que la parte quirúrgica estaba evolucionando bien. Ellos estaban enojados, no se por qué ni me corresponde saberlo, pero me echaban la culpa de que el paciente tenía una neumonía, que son cosas que pueden ocurrir pero no son responsabilidades de ningún médico".

Cuando intentaba dar el reporte sobre el cuadro de la persona operada, recibió un golpe por la espalda: "La cuestión es que cuando estaba dando el informe y la mujer se negaba a recibirlo, siento un golpe en la cabeza, en la parte posterior derecha y me hizo perder el conocimiento parcialmente. En ese momento se te doblan las piernas, te caes y yo no escuchaba ni veía. No me pude defender, ni tampoco hubiera entrado en una situación de pelea. Fue en la nuca, en la región occipital. Te caes, no escuchás, no ves nada y sentía como que me pegaban y traté de cubrirme. Creo que eran tres personas pero estaba totalmente indefenso y cualquier golpe o patada te mata directamente. Hoy capaz que yo no estaría hablando con ustedes".

Salgado agradeció a sus colegas y al Intendente Cecilio Salazar por la solidaridad expresada, y habló sobre las posibles consecuencias que pudo tener la golpiza: "Lo que sentí es que caes y te golpean. No se quienes estaban pero les agradezco el valor de que intervinieran. Esta persona mide 1,80 m y debe pesar más de 100 kilos. En ese sector las cámaras no están funcionando pero le pregunté a una médica y me dijo que después de pegarme me tiró una camilla arriba mío. Es muy grave lo que está pasando. Hay situaciones de mucho riesgo, en todos lados pero también en el hospital para enfermeros y médicos. Hay gente que entiende y otra que no entiende que somos trabajadores y hacemos lo que podemos por la salud del otro, lo mejor que podemos. En este caso estaba hablando de que el paciente desde el punto de vista quirúrgico estaba evolucionando bien. Este señor, por lo que me comentan, sale corriendo y ya está. Pero si hubiera tenido un arma hubiera sido más grave. No se qué medida se tomará, ni me corresponde hablar sobre las mismas".