RainbowEx: Viviani dijo que hay 13 denuncias ya formalizadas y continúan recibiendo nuevas presentaciones

La Dra. María del Valle Viviani brindó una conferencia de prensa en la puerta de la sede de la Fiscalía local sobre calle Saavedra, en relación a la investigación por la presunta estafa piramidal vinculada al esquema conocido como RainbowEx.

La titular de la UFI 7 aclaró los alcances de su investigación: "Como todos saben, en el Ministerio Público Fiscal abrimos la investigación por un posible delito de acción pública. Estamos hablando de la Justicia Provincial. Si bien hay distintas noticias en donde hay dos aprehendidos, es en la Fiscalía Federal, que investiga la intermediación financiera no autorizada".

Además, salió a responder el comunicado emitido ayer por el estudio del abogado Adolfo Suárez Erdaire, en relación a la presentación de decenas de denuncias y la inminente reunión con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. "Nosotros estamos recién en la primera etapa, se presentaron 13 víctimas. Lo único oficial es lo que comunico a los medios a través de la causa. En un comunicado difundido ayer se hablaba de gran cantidad de víctimas, pero lo oficial es lo de la Fiscalía" explicó. En el mismo sentido, Viviani se refirió al procedimiento utilizado: "Si bien las declaraciones demoran bastante, hasta ahora tenemos alrededor de 15 víctimas y algunas citadas. Contamos con la colaboración de la Oficina de Delitos Económicos de la Procuración, que nos ayuda a tomar denuncias o declaraciones. Además, se hizo un cuestionario conjunto con el departamento de cibercrimen. Ayer fue ordenado. Al principio fueron gran cantidad de víctimas, pero se tomó una lista por orden de llegada y se tomaron teléfonos. Algunas declaraciones duraron dos horas, otras una, dependiendo lo que tengan que aportar o declarar. Se estuvieron tomando de a dos declaraciones a la vez, y no estuvimos colapsados. En el caso de que la víctima no pueda llegar a la Fiscalía hoy se quedarán hasta mañana para completar su trabajo".

Consultada sobre el tipo de maniobras denunciadas, prefirió no brindar detalles, aunque confirmó que se intentó profundizar en la metodología utilizada: "En una de las declaraciones se conversó de todas las maniobras que les hicieron hacer a través de las plataformas".

Finalmente, convocó a todos aquellos que puedan aportar información sobre los delitos que se investigan: "Es necesario resguardar a las víctimas que pueden presentarse sin ningún intermediario. Que no tengan miedo de presentarse a declarar, y si no pueden se los va a llamar. Acá investigamos las maniobras defraudatorias y la Justicia Federal la intermediación financiera por el artículo 310 del Código Penal. Yo lo único que hice con el abogado (Erdaire) es citarlo para tomarle declaración testimonial. Acá la Fiscalía ya tiene sus organismos especializados. Lo cité para que preste declaración testimonial, pero hasta el momento no se ha presentado como particular damnificado, como lo indica el comunicado emitido ayer. Hasta el momento tenemos una investigación con dos organismos especializados, está organizado el procedimiento y tenemos la gente necesaria. En distintos departamentos judiciales la Procuración ordenó esto y cada una de las departamentales van a investigar las denuncias vinculadas a la presunta estafa en esta plataforma".





