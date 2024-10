Posible estafa piramidal: Presentación ante la Justicia tras alerta por hackeo de datos personales y contratación de actores polacos

La investigación iniciada por el programador y periodista Maximiliano Firtman sobre el desarrollo en San Pedro de un esquema piramidal al estilo Ponzi que involucra a miles de personas tuvo, en los últimos días, importantes novedades.

La primera de ellas fue planteada por el propio Firtman en una nota publicada hoy, con su firma, en el diario Clarín: los dos supuestos líderes mundiales que encabezaron una cena de gala de Knight Consortium en un hotel de Buenos Aires son, en realidad, dos actores polacos contratados para la ocasión. En el evento desarrollado el 21 de Septiembre, incluso, se otorgaron reconocimientos a inversores sampedrinos.

El programador confirma que Timothy Murphy y Jeremy Jones (supuestos Directores de Marketing y Operaciones de Knight Consortium) son Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz. ACTORES POLACOS COMO ESTAFADORES PONZI



Investigué y descubrí que los únicos dos directivos de carne y hueso del esquema piramidal Knight Consortium / RainbowEx son actores polacos contratados.



👉Logré hablar con ellos



¡ES INCREÍBLE! La nota con su versión. 👇 pic.twitter.com/zM3gscyvoz — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) October 7, 2024 La historia completa, que puede encontrarse en el sitio web del diario Clarín, incluye una conclusión del investigador: "Estamos detrás de un claro esquema Ponzi, cuyas víctimas aparecen recién cuando el esquema se cae y la gente deja de poner dinero. Si creemos en la versión de los polacos, tenemos entonces a decenas de miles de argentinos estafados en un ponzi, algunos líderes de esas comunidades estafados con que los directivos de la empresa les dieron un reconocimiento y los actores que hicieron de directivos también estafados por Ashley. Es increíble que todo este plan haya funcionado para los delincuentes".





Hackeo de datos

Mauro Eldritch, fundador de la compañía de ciberseguridad Birmingham Cyber Arms, posteó en sus redes que vendieron más de 5300 fotografías de usuarios de RainbuxExLife con identificaciones nacionales de varios países latinoamericanos y selfies de usuarios sosteniéndolas.

En un audio difundido por el programa Equipo de Radio, Eldritch explicó los resultados de la investigación: "Nuestra compañía hace monitoreo de foros en donde se comercializan datos. En uno de esos foros se ofrecía a la venta un lote de datos de Rainbow X, con documentos de Argentina, Paraguay, Brasil y República Dominicana, y otros países de la región. Entre las imágenes de ejemplo se ven documentos sampedrinos y selfies en las que sostienen el documento y un cartel que dice Rainbow. Esto parece ser el proceso de validación para ingresar a la plataforma".

🇦🇷 #Argentina: Venden 5.300+ fotografías de usuarios de RainbowExLife, utilizadas durante el proceso de KYC.



💾 El lote contendría 10GB de imágenes de identificaciones nacionales de varios países de LATAM y selfies de usuarios sosteniéndolas.#Ciberseguridad #Cibercrimen https://t.co/JfD0XNpUCA — Mauro Eldritch 🏴‍☠️ (@MauroEldritch) October 5, 2024

El experto en ciberseguridad planteó que "estas fotos podrían ser reutilizadas por delincuentes para contratar servicios, productos o para solicitar préstamos y significar costos importantes para la víctima, o incluso podrían utilizarse para la suplantación de identidad".

La publicación fue realizada, explicó, por "un grupo que se dedica a extorsionar compañías. Si tienen acceso a esto probablemente sea una muestra de que en realidad tienen mayores accesos no solo a información, sino a fondos o transacciones, así que hay que tener cuidado. La publicación incluye imágenes de muestra en donde se ven los documentos y una buena cantidad son de personas de San Pedro".





Presentación judicial

Con estos elementos, un estudio de abogados de San Nicolás, que cuenta en su cartera de clientes con sampedrinos que están involucrados en este sistema, se presentará a la Justicia.

El Dr. Adolfo Suárez Erdaire confirmó, en una entrevista a La Radio 92.3, que su intención es que abran un expediente para que se investigue la plataforma, y se inicie lo que llama "una acción de prevención del daño".

"Si yo hice un depósito y tengo la incertidumbre de si lo voy a recuperar o no, hay que hacer un acción de prevención de daño porque las autoridades permitieron que durante años actúe una página de forma irregular" explicó el letrado.

"Vamos a ir con una cautelar frente a deudas o delitos. No es solamente atacar a los responsables que no tienen identificación, sino también al estado nacional, y plantear medidas cautelares por no haber tomado las medidas correspondientes, porque esto es un delito informático".

Suárez Erdaire informó que están recopilando información para dirigirse a la Justicia: "Hay clientes que han vendido sus casas y las pusieron en el sistema. Hay gente que en la última semana han puesto 10 mil dólares, desoyendo los consejos que les dimos. Hay gente que está muy preocupada. Estamos convencidos que es un esquema Ponzi, y vamos a plantear la denuncia penal con respecto a la plataforma que pide los datos biométricos, con los que no sabemos qué hacen. La USDT brinda una comisión del 2% diaria, muy tentadora, y hay gente que en el esquema invierte el dinero de la venta de algo y pudo comprar un auto, y está muy entusiasmada. A la asiática no la conoce nadie, los plataforma no tiene señales de operar regulada en la Comisión Nacional de Valores ni la AFIP".