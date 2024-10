Juegos Bonaerenses 2024: Mica Villadomat logró la primera medalla para San Pedro

La delegación de San Pedro tuvo una destacada primera jornada en los Juegos Bonaerenses 2024, obteniendo importantes resultados en diversas disciplinas.

Mica Viladomat se destacó al ganar la medalla de plata en acuatlón, logrando la primera medalla para la delegación sampedrina.

En fútbol tenis, el equipo venció a Bolívar con marcadores de 16-14 y 15-7, y en fútbol PCD sub 16 (Nivel B) superó a General San Martín por 4 a 1. El equipo de softbol sub 14 mixto logró una victoria de 20-16, el softbol sub 16 femenino también celebró con un 9-8, mientras que el equipo de tenis dobles sub 14 se impuso con un 4-0, 4-0.

También se lograron posiciones competitivas en canotaje, donde Lucero fue quinto y Emir tercero en Slalom, quedando a la espera de los resultados en velocidad.

Amelia Calvelo y Jenny Ríos lograron el séptimo y octavo puesto respectivamente, y Pía Caballero alcanzó la posición 12 en patín.

En otros deportes, el equipo de básquet ganó 55-41, mientras que el fútbol 11 sub 14 obtuvo una victoria de 4-0. En tejo, los Adultos Mayores cayeron 15-8, pero el equipo intergeneracional logró un triunfo con el mismo marcador. En fútbol playa sub 14, el equipo no logró avanzar esta vez, y en beach vóley perdieron por 1-2.

En atletismo, hubo varias participaciones notables: Benjamín Sánchez se clasificó a la final en 80mts escolar con un tiempo de 10"27, mientras que Emilia Picornell quedó en séptimo lugar en su serie de 80mts libre (11"86). Martina Actis fue octava en la general en los 1200mts libre (4'19"), y Guillermina Brito, aunque no clasificó, compitió en 800mts con un tiempo de 3'33"94. En salto en largo, Bernardita Cejas alcanzó el puesto 14 con 3,65mts, y la posta 5x80mts, integrada por Pérez Trani, Brito, Picornell, Azula y Mitidiere, no clasificó a la final.

En atletismo PCD, Ruth Dincau consiguió un octavo puesto en lanzamiento de bala, y Santiago Achucarro quedó sexto en los 80mts velocidad.

En lucha, Naara Lezcano tuvo una destacada jornada al ganar sus tres combates, mientras que Genaro Algarrebery y Anael Lezcano perdieron sus tres enfrentamientos. En taekwondo, se sabrá esta noche si los competidores avanzan a las finales.