Ella Es Tan Cargosa presentará su disco "Fuera de Moda" en Isla Mía Rockland

La emblemática banda de rock canción del Oeste, Ella Es Tan Cargosa, llegará a San Pedro para presentar su séptimo disco de estudio "Fuera de Moda" en el festival "Isla Mía Rockland".

El evento se realizará el próximo 9 de noviembre en el Galpón Cultural Isla Mía, donde compartirán escenario con bandas locales y regionales, en una noche que promete ser una verdadera fiesta del rock.

Ella Es Tan Cargosa, banda de rock canción oriunda de Castelar, zona oeste del Gran Buenos Aires, se formó en el año 2000. Su nombre está inspirado en la canción de The Beatles, "I Want You (She’s So Heavy)", del álbum Abbey Road. La agrupación está integrada por Rodrigo “Rulo” Manigot (voz), Mariano Manigot (guitarra y voz), Ildo “El Tano” Baccega (guitarra), Lucas Kocens (bajo) y Pablo “El Negro” Rojas (batería). A lo largo de su carrera, han lanzado 7 discos, todos bajo la producción del reconocido pianista Germán Wiedemer, colaborador de figuras como Andrés Calamaro, Vicentico, Ratones Paranoicos y Memphis la Blusera.

Fuera de Moda representa un retorno a las raíces para la banda, con un sonido más crudo y auténtico, alejado de las producciones modernas. Las canciones que compoenen el álbum se crearon en un galpon de Ituzaingó, en la casa del guitarrista Tano Bacceg*a y se grabaron "a la antigua", sin el uso de autotune y con una vibra íntima y artesanal. Las 12 canciones del disco capturan la esencia de la banda, con letras que conectan y melodías que invitan a la reflexión, a lo que se suma la colaboración de figuras destacadas como el *Tete y el Tanque Iglesias de La Renga, y Migue Granados, quien contribuyó en la cortina de su programa de streaming.

Rulo Manigot, vocalista de Ella Es Tan Cargosa, explicó que eligieron el nombre Fuera de Moda porque “de alguna manera el rock está fuera de moda”, lo que refleja el espíritu rebelde y nostálgico del grupo, que ha sabido mantenerse fiel a su estilo a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

El festival Isla Mía Rockland, organizado por la banda sanpedrina King Bee, no solo tendrá a Ella Es Tan Cargosa como plato fuerte, sino que también contará con la presencia de bandas locales y regionales como The Juarez de Baradero, Golem de San Pedro, Juan Grumberg de San Pedro, y los organizadores, King Bee.

La cita es el 9 de noviembre en Isla Mía, ubicado en 25 de Mayo 1250, San Pedro, Buenos Aires. Las entradas para el Isla Mía Rockland ya están a la venta. Luego de agotarse la primera tanda de anticipadas, la segunda tanda tiene un valor de $13.000 y se pueden adquirir a través de:





Las redes sociales del evento: @islamiarockland

El local Todo un Palo (Balcarce 39, San Pedro)

Central Ticket https://centralticket.net/Rockland