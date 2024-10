Desde RainbowEx ahora dicen que, si los inversores no hacen el nuevo depósito, los fondos se entregarán al gobierno

Los administradores de RainbowEx, la plataforma investigada por la Justicia, volvieron a mencionar en un comunicado una supuesta negociación con el gobierno.

El texto posteado por "Alí", difundido por algunos usuarios y reproducido por el analista informático Maximiliano Firtman en la red X señala: "¿Por qué necesito depositar $88 adicionales cuando tengo dinero en mi cuenta? Esto se debe a la negociación entre Rainbow y el gobierno. El gobierno exige un umbral para el retiro, como un depósito de 88 USDT. Si no se cumple este requisito, todos los fondos de su cuenta Rainbow se entregarán al gobierno, una cuestión de rutina".

Además, agregan textualmente: "Si no activa los retiros de cuentas, entonces satisfará el deseo del gobierno. Necesitan que todos duden de Rainbow y establezcan un límite de depósito de $88 para que más personas no puedan completar los requisitos y retirar dinero para poder pedirle a Rainbow que lo haga, entregar el dinero que no pueden Activar los fondos de la cuenta Rainbow".

En medio de la doble investigación que llevan adelante la Fiscalía Federal a cargo de Matías Di Lello y la UFI 7 de la Dra. María del Valle Viviani, el martes pasado se informó que los retiros estaban suspendidos por al menos 14 días hábiles. Pocos días más tarde anunciaron la decisión de "retirarse del mercado argentino":

“Debido a un acuerdo entre Rainbow Exchange y el regulador local, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y realizaremos una actualización completa de nuestra plataforma”.

Además, agregaron que "con el fin de garantizar la implementación sin problemas de este ajuste, todas las cuentas de Argentina se restablecerán al estado inactivo".

Fue en ese momento cuando explicaron que la activación de la cuenta podría hacerse desde el 13 hasta el 17 de octubre y que la hora de apertura para retirar los fondos es el 21 de octubre. El detalle: “La activación de la cuenta se realizará automáticamente con un único depósito de 88 USDT”.

En paralelo con la investigación judicial, el sábado se realizaron allanamientos y aprehensiones de dos personas vinculadas con la operatoria.

Firtman, a su vez, dio a conocer más detalles sobre la cena realizada en el Hotel Emperador, que disparó las alarmas sobre la presunta estafa. En particular, entrevistó a los dos actores polacos que fueron contratados para simular ser directivos de Knight Consortium. La entrevista podrá verse completa en las próximas horas.