Rivas: "El problema se llama Cecilio Salazar, su falta de gestión y promesas incumplidas"

El concejal Martín Rivas salió al cruce de las declaraciones del intendente Cecilio Salazar sobre la situación económica del municipio, y la polémica por las tasas municipales, tras las afirmaciones del Ministro de Economía Luis Caputo.

En un comunicado, Rivas aseguró que “el problema de San Pedro se llama Cecilio Salazar y su falta de gestión”. El concejal desestimó las explicaciones de Salazar que apuntaban a factores externos como las políticas económicas nacionales.

Rivas sostuvo que los problemas financieros de San Pedro se remontan a años anteriores y que la gestión de Salazar ha agravado la situación.

Además, el concejal denunció que estamos "ante un gobierno totalitario", que la ciudad "está sumida en la mugre y la inseguridad" y que "el dinero se tira a la marchanta".

Rivas concluyó su comunicado llamando a Salazar a asumir la responsabilidad por la situación de San Pedro y a implementar medidas urgentes para revertir la crisis.





Este es el texto completo:

"SOBRE LAS DECLARACIONES DEL INTENDENTE MUNICIPAL, LAS TASAS Y SU FALTA DE AUTOCRITICA SOLO PUEDO DECIR:

El problema de San Pedro se llama Cecilio Salazar y su falta de gestión. Claramente que no son las tasas, tampoco lo es el ¨modelo nacional de Milei¨.

En el año 2023, cuando había otro presidente, San Pedro ya tenía su economía dañada, con un marcado déficit y desequilibrio fiscal, de hecho, la redición de cuentas de ese año es contundente en esos ítems.

Como lo exprese oportunamente, el hecho de que solo el 22% de los recursos de nuestra ciudad sean de origen municipal, mientras 78% son de una alta dependencia provincial y nacional, es producto de la falta de creatividad e innovación en materia fiscal impositiva, inaceptable para un tercer mandato de gobierno.

Por eso y mucho más es claro que el problema es Cecilio Salazar y su gestión.

Mientras en el corredor de la ruta 9, las ciudades desde Campana hasta San Nicolas, con el mismo contexto socio económico no paran de crecer, aca, en su noveno año de gobierno, el señor Intendente de San Pedro sigue anunciando parques industriales que no existen, tomógrafos que no funcionan, polos educativos que no educan.

Sobre estas reiteradas promesas incumplidas, la ciudad está sumida en la mugre, la inseguridad y sobre todo en una depresión económica producto de la falta de inversiones privadas, espantadas sistemáticamente por la falta de planificación y políticas de desarrollo económico.

Hace años que venimos advirtiendo sobre la falta de previsibilidad y planificación en esta materia.

Vemos a sus funcionarios, dirigidos por el gurú Carrasco, pasearse por ferias de turismo y provincias como Córdoba, firmando convenios de cooperación mutua para desarrollar un turismo que hoy ni siquiera tiene diagnósticos claros ni propuestas definidas para atraer visitantes.

Una vez más… hace años que planteamos y ofrecemos nuestros equipos para comenzar a ordenar la oferta turística, que necesita no solo de fotos de sus funcionarios paseando, sino un verdadero plan de acción que fidelice a los emprendedores y comerciantes, abarque áreas como la seguridad y la infraestructura y potencie las actividades que se desarrollan naturalmente para transformarlas en verdaderos productos turísticos, condición sine qua non para hablar de ´Destino Turístico¨.

Estamos ante un gobierno totalitario, cuyo Concejo Deliberante lo avala ciegamente, amparado en su mayoría circunstancial. La división constitucional de poderes no existe; quienes acercamos ideas superadoras y averiguamos sobre la irresponsable gestión del Poder, el cuidado de los bienes públicos y la eficaz prestación de los servicios, asistimos impotentes al archivo sin tratamiento de nuestras propuestas.

Vemos nuestro dinero tirado a la marchanta con el recurso de la ocupación de Cooperativas dudosas para esquivar el llamado a licitaciones transparentes.

Se evaporaron millones en la obra inconclusa e innecesaria en la Plaza Constitución, en los cargadores de agua para el agua caliente comprados a un MONOTRIBUTISTA que arregla baterías, el tanque copa que continua sin funcionar mientras en los barrios sale arena de las canillas, los barrios de vivienda inconclusos pero certificados para su pago total, uno de ellos usurpado con el Secretario de Gobierno encabezando el delito, la ex terminal, vandalizada y ocupada por malvivientes y frecuentada por los vendedores de drogas..

La cantidad excesiva de empleados contratados.

Los caminos rurales abandonados a la suerte de la naturaleza, el sistema cloacal colapsado.

Entonces Sr Intendente: la culpa no es del "OTRO", es suya por su incompetencia para gobernar un municipio.

¡San Pedro no es un Sindicato!

La fiesta se terminó, y ni el "OTRO" ni Milei son los culpables.

Podría seguir escribiendo páginas y páginas que avalen esta lamentable realidad para los sampedrinos, el problema es su intendente, y aun nos esperan 3 años y 3 meses de su gobierno.

Solo de usted y de sus decisiones depende tener un digno final de mandato".