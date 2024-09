Retiros voluntarios en INTA: advierten sobre posible desmantelamiento

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anunció la apertura de un proceso de retiros voluntarios para su personal, según se informó oficialmente esta semana. La medida está dirigida a "personal de planta permanente que posea hasta 60 años de edad" en todas las estaciones del país.

La Asociación de Personal del INTA advirtió sobre el inicio de un proceso que puede afectar el normal funcionamiento del organismo, tras la venta de tierras en algunas provincias, la sensible reducción presupuestaria y la presión a los empleados.

Los trabajadores que adhieran a este programa recibirán una compensación económica calculada en función de su antigüedad. Aquellos con hasta 18 años de servicio percibirán 1,25 haberes brutos por cada año trabajado, mientras que quienes superen esta antigüedad recibirán 0,5 haberes brutos por año. En ambos casos, se incluirán el aguinaldo y el proporcional de vacaciones en el cálculo final.

Para determinar el monto de la indemnización, se considerarán los conceptos remunerativos habituales y permanentes, excluyendo aquellos que no estén sujetos a aportes previsionales o que tengan carácter extraordinario.

Franco Lazzari, delegado de APINTA en San Pedro, expresó su preocupación ante esta medida: "Esto ya ha pasado en los años noventa. En principio, el sistema que se nos envió llama a que puedan tomar el retiro voluntario los menores a 60 años. Después no pueden volver a ingresar como trabajadores del estado por cinco años, y conseguir trabajo en el sector privado a esa edad, en este contexto, es sumamente complicado. Esto es el principio de la reducción de personal, y si la gente no se acoge esperemos que no suceda lo que ya ocurre en otras dependencias. Si es hasta los 60 años, van a tener retiro voluntario pero cinco años sin aportes, y tendrán que ser monotributistas o les van a bajar la jubilación. Además, no tendrán obra social".