Operativos de tránsito: Joven alcoholizado llevaba a otros tres en una moto

Los operativos de control vehicular coordinados por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro continuaron durante la tarde-noche del viernes y la madrugada del sábado.

Entre las múltiples infracciones detectadas, la más preocupante fue la detectada esta madrugada, alrededor de las 6, en la zona céntrica. Un joven adolescente conducía una moto realizando maniobras peligrosas mientras transportaba a otros tres en el mismo rodado. El test de alcoholemia realizado al motociclista arrojó resultados positivos.

Otras cuatro motos y cuatro automóviles fueron retenidos. En algunos casos porque porque quienes manejaban no pudieron superar la alcoholimetría y en otros porque no llevaban casco o no pudieron presentar la documentación legal para circular.

Entre la tarde y la noche del viernes tuvo lugar otro operativo en Mitre y Boulevard Paraná. En este caso, fueron retenidas 6 motocicletas (falta de documentación y casco) y 3 autos que circulaban sin seguro obligatorio y cuyos choferes no tenían licencia.