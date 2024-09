Náutico ganó el torneo Sub 14 femenino de la Asociación de Hockey del Oeste

La última jornada del San Pedro Country Music Festival comenzó, por cuarto año consecutivo, con el mayor encuentro de escuelas de line dance del país. El "All Together" tuvo lugar nuevamente en la Avenida Costanera, para dar inicio a una grilla con sets para todos los gustos. En las primeras horas de la tarde habrá tributos a The Beatles (Mr. Kite) y Paul Mc Cartney (InterPaul) hasta la presentación de los sampedrinos Nico Aulet con Tambores Sin Fronteras y Kukato y La Cruzada Carmesí. También será el turno del debut en el festival de Wayra Iglesias, hija del bajista de La Renga "Tete" Iglesias, que se descuenta estará presente en el show. Antes y después estarán la voz de Naty Bravo, la música de Creedence con Far West, Fer Couto, Pasto Loco, el folk irlandés de Riordan y los chilenos Renegades. El cierre será con No Bull, una de las bandas emblemáticas del country tradicional, con invitados para la clausura.