Convenio entre el Municipio y la Universidad Nacional de Rosario

Foto Alfredo Risso El Paseo Público Municipal recibirá, desde este viernes, la 19a edición del San Pedro Country Music Festival. A partir de las 13 horas se iniciarán las actividades sobre el escenario con Old Richard Band, Marcos Ferragut y Los Revival, en una primera jornada que incluye clásicos como Cherry Collins o Pelvis y que cerrará con D'Vintash ft Barby Blues. También habrá presencia sampedrina con Sanfolk y la voz de Basiliky Spirópulos y artistas internacionales como los chilenos Bettie and The Rurals y Franck Jacket y Los De Río Seco.