Brote de triquinosis: Informaciones falsas e incumplimientos de protocolos complicaron el trabajo de Bromatología

El brote de triquinosis en la región, con un total de 16 casos confirmados hasta el momento, se originó en una faena clandestina realizada en Pérez Millán pero se propagó en San Pedro, según confirmó el titular del Departamento de Bromatología, Saverio Gutiérrez.

"La persona que realizó la faena clandestina proporcionó chacinados a su familia y amigos en San Pedro, lo que desencadenó el brote", explicó Gutiérrez. Las muestras analizadas revelaron una carga parasitaria extremadamente alta, lo que explica la rápida propagación de la enfermedad.

Los casos confirmados se han registrado en San Pedro, Pérez Millán y La Violeta, mientras que se investigan posibles casos en Santa Lucía y Doyle. Si bien la cepa de triquina presente es de evolución lenta, la cantidad de casos positivos ha aumentado rápidamente en los últimos días.

"Desde ayer les recomendamos que fueran al médico de cabecera, tomó conocimiento la Secretaría de Salud y también la Dirección de Zoonosis rurales que envió antiparasitarios. Hasta ahora llevamos 16 personas afectadas porque consumieron estos chacinados" explicó Gutiérrez.

"El brote se detecta en una clínica conocida de San Nicolás, perteneciente a una mutual, pero no presentaron las planillas de denuncia ante la Secretaría de Salud de esa Municipalidad. Estas personas venían derivadas de Ramallo y se atendieron en San Nicolás" agregó el funcionario.

En San Pedro, la falta de precisión sobre lo sucedido generó problemas para el área sanitaria: "Primero dijeron que habían comprado en una carnicería de San Pedro, y no era así. Empezó un trabajo epidemiológico y una tercera persona con síntomas cuenta que cuatro días antes comieron chorizos secos que habían traído de Pérez Millán". A partir de la información, se aplicaron los protocolos: "Nosotros llevamos adelante el procedimiento sanitario, informamos al SENASA, que no tiene veterinario en San Pedro y la región, informamos al inspector del Ministerio de Desarrollo Agrario y empiezan las denuncias desde el punto de vista sanitario. Ramallo informó a la Justicia y toma intervención a partir del foco original".

Gutiérrez recordó, además, que "no hay más análisis de triquinosis en San Pedro porque se suspendió el servicio, ya que no hay personal". En tal sentido precisó: "Antes éramos 10 y ahora somos 5. Se fueron jubilando y no se incorporaron reemplazos con capacidad técnica para poder asumir ese trabajo. Con el Secretario de Salud en su momento convocamos a técnicos que después no quedaron incorporados".