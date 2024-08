Termoeléctrica: Las empresas no se presentaron a la audiencia y escala el conflicto

Foto captura Somos Noticias

Ninguna de las tres empresas responsables de la central termoeléctrica ubicada en la Ruta 191 se presentó, ni presencial ni virtualmente, en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para este miércoles, a las 10 de la mañana. Ninguna de las tres empresas responsables de la central termoeléctrica ubicada en la Ruta 191 se presentó, ni presencial ni virtualmente, en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para este miércoles, a las 10 de la mañana.

En total, 60 trabajadores fueron despedidos por firma que llevaba adelante la obra de ampliación, parada a raíz de la coyuntura económica nacional. Si bien UOCRA no reclama la reincorporación (los trabajos difícilmente se reinicien en el futuro cercano) el planteo se basa en el incumplimiento de los pagos correspondientes a la última quincena trabajada y la liquidación del cese laboral.

Horacio Azzoni, Secretario General del gremio, explicó la situación vivida esta mañana y la escalada en el conflicto, en declaraciones a "Somos Noticias": "Hoy a las 10 arrancábamos una audiencia con las tres empresas, una directamente responsable y las otras solidarias, y ninguna se presentó, ni están conectados virtualmente. Se los volvió a llamar a audiencia para el lunes, con infracciones dispuestas por el Ministerio de Trabajo. Las empresas tienen muy poca voluntad de pago de los sueldos y el cese. Están acostumbrados a quedarse con la plata de los trabajadores".

El dirigente remarcó que la intención, durante las últimas semanas, fue reclamar sin afectar el normal funcionamiento del resto de la empresa, aunque la falta de respuestas disparó una reacción inmediata: "Nosotros no veníamos haciendo este tipo de acciones, pero no hemos sido escuchados. Parece que les importan poco los trabajadores. Pero ya sabemos lo que es esta gente, entonces vamos a tomar otras medidas para poder obtener el sueldo que han ganado por haber trabajado en la segunda quincena de julio y el cese laboral. Si no pagan vamos a seguir acá. Ahora vamos a tratar de estar en la puerta en donde entran, avanzar en el reclamo y si tenemos que cortar la ruta, la vamos a cortar".