Brenda Rojas: "Cuando tocás fondo podés salir: remar me salva"

Tras completar la final C de los Juegos Olímpicos, en la que mejoró su actuación de cuatro años atrás, Brenda Rojas brindó declaraciones a la periodista Sofía Martínez, para la Televisión Pública.

Con la emoción a flor de piel, recordó lo duro que resultó para ella el último año, fundamentalmente a partir del brutal asesinato de Naiara Durán.

"Ahora es todo felicidad, pero antes de competir es mucha la presión, y una vez que pasa ya está. En la previa hasta te cuestionás "qué hago acá". Son mis terceros juegos y estoy muy contenta con los resultados" indicó la palista surgida en la Escuela de Canotaje Las Canaletas.

"La diferencia es que para estos juegos estoy un poco más grande. Es un año que me está costando mucho seguir. Estoy contenta de estar acá parada, porque cuando tocás fondo podés salir. Estoy contenta más que nada porque se puede seguir y remar me salva" dijo entre lágrimas.

Consultada sobre lo vivido en los últimos tiempos, agregó: "Pido poder seguir porque a veces se pone un poquito cuesta arriba. Cada vez que bajo al agua no hay dolores, no hay nada. Siempre pienso que voy a dejar y termino arriba del bote con la pala y siguiendo. Hace un año sufrí la pérdida de mi hermana, le sacaron la vida y no volví a ser la misma. Acá estoy, remándola, metiéndole y agradecida con mi psicóloga, con mi familia, con los entrenadores, para olvidarme de la realidad. Cada una tiene su batalla pero intento no bajar los brazos".