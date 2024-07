Mujer herida en un accidente busca al automovilista que la chocó y la dejó abandonada

Gabriela Olivetto, la conductora de la moto que en la mañana del martes fue atropellada por un Renault Clío en Rivadavia y Caseros, busca al conductor del auto, quien se dio a la fuga.

"Estoy totalmente desfigurada, tengo hematomas, hinchazón, estoy muy dolorida, pero gracias a Dios llevaba casco", relató Olivetto, visiblemente afectada por el incidente. "Recuerdo el golpe de mi nariz con la vereda y el golpe de la cabeza del que me salvó el casco."

Según su testimonio, Olivetto tenía el derecho de paso cuando el automóvil la embistió. "Me agarra en el medio de la moto, salgo despedida con el golpe del auto, caigo contra la vereda de la esquina", describió. "Empiezo a gritar porque me dolía la pierna, y me parecía que me ahogaba con la sangre."

El conductor del Clío se acercó brevemente tras el choque, pero luego de prometer llamar a una ambulancia, se retiró sin cumplir su palabra. "Me dice 'no te vi' y le pido que llame a una ambulancia. En ese momento me dice que va a agarrar el teléfono, y se va", lamentó Olivetto. "Me empecé a ahogar y creo que ahí es donde se asustó."

Después del incidente, vecinos del lugar aportaron datos para la identificación del responsable. "Se buscó la patente gracias a un vecino. Creo que alguien pudo sacar la captura de la persona, estamos en busca de las cámaras vecinales, del antes y el después", expresó la afectada.

Si bien pudieron dar con quien figura como propietario del auto ante el registro automotor, al momento de consultarlo dijo que lo había vendido hace varios años, y que desconoce quien es el actual poseedor del vehículo. Olivetto confirmó que el auto es un Renault Clío gris, patente FTL 620.

Con una fractura en la nariz que no requiere intervención quirúrgica inmediata, y mientras se realiza estudios en medio de su recuperación, Olivetto hizo un llamado a la conciencia del conductor fugitivo. "Yo lo único que pido es que se acerque. Porque verme o no, a cualquiera le puede pasar un accidente, pero hizo abandono de persona", concluyó con voz entrecortada.

Las Fiscalía en turno y la policía continúan investigando, apoyados en testimonios e imágenes recabadas en la escena del incidente.