Lafalce recibió el alta médica tras un accidente isquémico transitorio

El concejal Diego Lafalce, flamante presidente del bloque Pro Libertad en el Concejo Deliberante, recibió el alta médica luego de un episodio de salud por el que estuvo internado desde el viernes.

En un comunicado emitido en las últimas horas, el edil precisó que ese día, a las 23 horas, advirtió que algunas de sus funciones neurológicas estaban alteradas", con parte de su cuerpo adormecido y dificultades en el habla.

En forma inmediata, su familia lo trasladó al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" en donde recibió las primeras atenciones.

"En el nosocomio municipal me realizaron un electrocardiograma, un análisis de laboratorio y me tomaron la presión arterial, y no siendo suficientes estos estudios para un correcto diagnóstico, decidieron trasladarme al Hospital Privado Sadiv, donde me repitieron los mismos y añadieron una tomografía. En un primer análisis, los estudios resultaron normales, pero decidieron dejarme internado por 24 horas para evaluar mi evolución" explicó Lafalce.

Con relación al diagnóstico recibido, el referente de la Ministra Patricia Bullrich aclaró: "Tras ser evaluado por un médico clínico, se decide hacerme una resonancia y, con ese resultado, el neurólogo descarta la posibilidad de que hubiera sufrido un ACV (Accidente Cerebro Vascular) y asociaron lo ocurrido a un pico de estrés. El diagnóstico presuntivo es AIT (Accidente Isquémico Transitorio) y, ya con el alta, continuaré con seguimiento ambulatorio con un neurólogo para evaluar la epicrisis y determinar cómo proceder".

Lafalce agradeció por el apoyo y acompañamiento de la comunidad y el arco político local, nacional y provincial tras la situación que debió atravesar.