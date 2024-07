Grilla confirmada para el 19º San Pedro Country Music Festival

Country2.com confirmó este jueves la grilla definitiva de la 19ª edición del San Pedro Country Music Festival, que se realizará en el Paseo Público Municipal entre el viernes 27 y el domingo 29 de Septiembre.

Clásicos del festival como Henry Donati, La Rockabilera del Sur, Fernando Goin, los locales King Bee, Max y Far West volverán a subir al escenario.

A ellos se suman números internacionales como los chilenos Bettie and The Rurals, Renegades y Los del Río Seco, o los uruguayos Alex Viera & The Trackers.

Los también sampedrinos The Greens, San Folk, La Nave de Arnaldo y Nico Aulet se repartirán a lo largo de los tres días.

Entre los puntos altos de esta edición se encuentra la presentación, el domingo, de Wayra Iglesias, quien podría llegar acompañada por su padre "Tete" y su tío "Tanque", bajista y baterista de La Renga.

Esa última jornada abrirá con el encuentro de escuelas de line dance que protagonizarán el cuarto "All Togheter" consecutivo, y durante la tarde habrá tributos a The Beatles con Mr. Kite y Paul Mc Cartney con Interpaul.

El cierre del viernes estará a cargo de Pelvis y D'Vintash, el sábado será el turno de Angry Zeta con su "All Star Bluegrass" y el domingo el festival concluye con No Bull.