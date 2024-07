Ejecutivo y gremios retoman la paritaria municipal

Representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y los gremios que representan a los trabajadores se reunirán este miércoles para retomar las negociaciones paritarias.

Antes del último cuarto intermedio los gremios realizaron un pedido que las autoridades municipales se comprometieron a analizar en función de las proyecciones de la provincia de Buenos Aires para los próximos meses.

"En la última reunión llevamos una propuesta que queremos ver si pudieron analizar" sostuvo Gustavo Gauna, de ATE, en declaraciones al programa "Equipo de Radio".

"Con relación a los meses de abril, mayo y junio los distintos sindicatos han tenido propuestas. Hicimos recorridas y la gente quiere un aumento de alrededor del 25 por ciento para ese período y el ejecutivo planteó que iban a tener un mejor panorama con provincia" agregó el dirigente.

Acerca de la instrumentación de los futuros aumentos, Gauna aclaró que intentarán que no se extienda demasiado la aplicación de las cuotas: "Nosotros vamos a intentar que no se vaya demasiado lejos. En la primera parte del año recibimos una suma al básico y luego una no remunerativa que luego se incorporó también al básico. Nosotros entendemos que es algo que complica la paritaria para adelante y también para los jubilados, razón por la que esta vez pedimos que se aplique de otra forma".