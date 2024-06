Vecinos de Vuelta de Obligado reclaman presencia policial ante los últimos robos

Un grupo de vecinos de Vuelta de Obligado impulsa un petitorio que será presentado ante las autoridades municipales en reclamo de mayor presencia policial.

El planteo surge luego de una serie de intentos de robo y, al menos, un hecho concretado en los puestos que están ubicados en la playa pública.

"Debido a los reiterados hechos de inseguridad ocurridos en nuestro pueblo y que son de público conocimiento, los vecinos abajo firmantes solicitamos firmemente a las autoridades municipales y policiales la inmediata intervención mediante la presencia permanente de un patrullero que realice tareas de control y prevención, además de la construcción de un puesto

Policial" plantea la nota. "Cabe aclarar que hemos recibido innumerables promesas respecto a solucionar este inconveniente" agregaron.

La misiva está dirigida al Intendente Cecilio Salazar, sus funcionarios del área, el Jefe de Destacamento Policial de Gobernador Castro José Slavin y la titular Prefectura de San Pedro Prefecta Yanina Barrufaldi

Darío Cubilla, uno de los vecinos que participó de la reunión, contó en el programa "Equipo de Radio" que durante el fin de semana se registró un robo en uno de los puestos, del que los ladrones se llevaron varios kilos de milanesas, hamburguesas, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo.

"Hubo robo de mercadería, y no es por hambre. Después de que se difundiera por el grupo de Whatsapp del pueblo y se diera aviso a la policía, cuando vieron el revuelo que se armó en la playa pública, empezaron a descartarse de lo robado y encontraron la mercadería tirada atrás del centro comunitario" precisó, sobre lo ocurrido durante el fin de semana.

En concreto, reclaman una mayor vigilancia: "Lo que pedimos es que nos manden un patrullero que haga una vigilancia diaria. Antes teníamos un móvil que estaba asignado las 24 horas a Vuelta de Obligado. No sabemos por qué no tenemos el patrullero, ni siquiera sabemos si corresponde al Municipio. Yo no se cómo asignan los recursos porque se que en San Pedro también hay falta de móviles. Con respecto al lugar para la policía, hay vecinos que se ofrecen. El espacio físico no es problema. Hay que destinar un patrullero que quede permanente acá".

El otro reclamo está dirigido a la necesidad de que los efectivos de Prefectura pueda realizar patrullajes a pie por la zona costera, en donde están ubicados los puestos afectados por los robos.

Además de la entrega del petitorio, los vecinos también piden una reunión con las autoridades, a efectos de plantear personalmente sus inquietudes.