Sandra Mihanovich: "Estoy mucho más cerca de San Pedro y tenemos que apoyar al Conservatorio" (Video)

La inauguración del nuevo espacio destinado al Conservatorio Provincial de Música "Carlos Guastavino" en el primer piso del edificio municipal de Salta y Arnaldo, el viernes pasado, contó con la presencia de Sandra Mihanovich, una de las principales artistas argentinas.

Cantante y actiz, Sandra consolidó una carrera versátil, de casi 50 años, en la que abordó todos los géneros musicales, desde las baladas hasta el rock y el pop, pasando por el jazz, el blues y la bossa nova.

Su vínculo con San Pedro, sostiene en una nota con "Noticias San Pedro" y "Somos Noticias" es cada vez más cercano, aunque siempre fue sólido e inalterable. Su madre, la periodista Mónica Cahen D'Anvers, decidió hace muchos años radicarse en San Pedro junto a su compañero Cesar Mascetti, con quien idearon y desarrollaron "La Campiña".

"Mi vínculo con San Pedro es mucho mayor. La ausencia de Cesar hace que estemos mucho más involucrados en la vida de mamá y de La Campiña. Venimos con Marita y nos quedamos dos o tres días, salimos, vamos al cine. Así que estoy mucho más cerca de San Pedro" remarcó.

Su participación en el acto del Conservatorio ratifica, además, su compromiso con la cultura: "Me da mucha alegría, y tenemos que apoyar al Conservatorio de Música de San Pedro. Estoy cerca desde que el Conservatorio se iba a quedar sin lugar. Claudio Suárez, un sampedrino por adopción, es asistente de escenario de toda la vida y sabe todo sobre estos temas. Se contactó con Ariel y así me contactaron a mí, y obviamente me sumé a la idea. La música es muy sanadora, nos hace bien a todos, y San Pedro merece tener un lugar de aprendizaje, de danzas, de música, de expresión cultural, es una maravilla".

Sandra adelantó además sus próximas presentaciones en Paraguay, el show por los 40 años de "Soy lo que soy" y la vigencia de una canción que se transformó en himno.