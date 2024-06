Katopodis encabezó en San Pedro una reunión del peronismo de la zona (Video)

Durante la reunión de distintos sectores del peronismo de la zona que se realizó esta mañana en la ex Mansa Lyfe, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, confirmó que en la próxima semana se reiniciará la obra de repavimentación de la Ruta 1001. "La semana que viene empieza una obra muy importante que veníamos gestionando juntos con Cecilio que es el ingreso por Ruta 1001. Y los compañeros de la cooperativa y Cecilio me vienen planteando que si San Pedro no resuelve una inversión importante en materia energética tienen un problema serio como la mayoría de los pueblos. Tenemos que mostrar que eso es parte de otra Argentina que la que está construyendo Milei todos los días" expresó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.