Inauguraron el local de "San Pedro Puede", espacio encabezado por Ariel Rey

El ex candidato a Intendente Ariel Rey encabezó el sábado el acto de inauguración del espacio político "San Pedro Puede", y la fundación "Ciudadanos del Mundo" en Boulevard Moreno y 25 de Mayo.

En declaraciones a "Equipo de Radio", el referente de Juntos por el Cambio en los comicios de 2022 sostuvo que el local "permite darle espacio físico a la identidad de San Pedro Puede, para darle mayor formalidad, aunque nunca paramos de trabajar desde las últimas elecciones, y seguimos en contacto con la gente, charlando con los vecinos, y formándonos en política, con un objetivo concreto que son las legislativas del 2025 como paso previo a competir por la Intendencia en 2027".

Si bien aclaró que "por el momento no tenemos escudo partidario, tenemos una identidad" y confirmó su alineamiento con el proyecto del gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

A su vez, planteó que la fundación "Ciudadanos del Mundo", presidida por Manuel Aldaz, tiene como misión recibir fondos y ayudas para a la comunidad:"Hoy ya estamos dando talleres de oficio con salida laboral, entre otras cosas", añadió.

Consultado sobre la representación liberal y de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, agregó: ""No es algo que me haya sorprendido, era algo de esperar porque las coaliciones suelen traer este tipo de cuestiones. Hoy vemos que tenemos cuatro monobloques con un peso legislativo prácticamente light, y es la mejor situación para el gobierno de Cecilio Salazar. Pero, de alguna manera, me lo esperaba y no es algo a lo que nosotros le demos relevancia".