Causas por narcotráfico: Cómo llega la droga a San Pedro, el aumento del consumo y los cambios en la policía

La Dra. Verónica Marcantonio, titular de la UFI 1 de San Nicolás, brindó detalles, en el programa "Equipo de Radio", sobre la continuidad de la investigación que permitió en la última semana el secuestro de una importante cantidad de cocaína y marihuana, y la detención de siete involucrados en la venta de drogas.

"Hablamos de una sociedad intrafamiliar, en uno de los casos, y otra causa que si bien no está directamente conectada, nos permitió llevar adelante los procedimientos en simultáneo. Ocurre que si primero íbamos a los objetivos en el barrio Hermano Indio, es probable que los involucrados en otras causas abiertas pudieran estar alertas y ocultar pruebas" explicó la funcionaria.

La información fue recabada, inicialmente, a partir de denuncias anónimas: "La mayoría son llamados al 911, que son muchísimos: unos cinco o seis por día. Lo que hay que hacer es una investigación de lo que denuncia la gente. Algunos son datos verídicos, comprobables y que llevan a buen puerto y otros no. Nosotros investigamos todo. También me gusta que la gente venga a Fiscalía a hablar un poco más, y para eso quiero que sepan que reservamos siempre los nombres de las fuentes para mantener el anonimato de los denunciantes. La gente sabe quien vende a la vuelta y la fuente más fidedigna es siempre el vecino" expresó la Fiscal.





El origen de la droga

La titular de la Fiscalía tematizada fue consultada sobre el origen de la droga que llega a la zona: "A San Pedro llega más del conurbano, o de Capital Federal, de acuerdo a lo que surge de las causas que llevamos adelante en los últimos tiempos. Tampoco descartamos que venga de Rosario, aunque nosotros en San Nicolás estamos mucho más cerca. Tenemos datos, incluso no hace mucho, de que hay personas que pueden provenir de Santa Fe. Esta zona de San Nicolás o Ramallo es más permeable para que se puedan radicar, pero también en San Pedro trabajamos y pedimos a la comunidad de que si saben que hay alguien vinculado a las bandas de Rosario hagan llegar esa información a nuestra Fiscalía".

Acerca del mecanismo utilizado, agregó: "Hay proveedores que traen la droga y otros que la van a buscar. No vamos a decir lugares, pero generalmente hay puntos en común (para el intercambio) como estaciones de servicio, rutas, caminos".

Marcantonio también se refirió a las características de las bandas desbaratadas la semana pasada: "Hay una sociedad familiar en el barrio Hermano Indio, con gente que ya tiene antecedentes y estaba con prisión domiciliaria. Allí se encontró a la persona más importante de esa organización. Me llamó la atención la cantidad de droga fraccionada en ese domicilio. Había 194 envoltorios de cocaína y 113 envoltorios de flores de marihuana, del cogollo, disponible para la venta, además de medio ladrillo de cocaína sin fraccionar. En total fueron 355 envoltorios para la venta".

Los números evidencian que el consumo de estupefacientes en San Pedro y la zona sigue creciendo: "Si nadie consumiera no habría nadie que vendiera, como cualquier comercio, solo que en este caso mata gente, porque los chicos caen en la adicción, sea cocaína o marihuana, porque no hay drogas buenas o malas. Esto lleva a que roben para que puedan comprar o se transformen en soldaditos. Esto no es exclusivo de una clase de bajos ingresos o sin educación. La droga atraviesa a todos los estratos sociales, pero el que tiene plata para comprar la droga no va a ir a robar para conseguir el dinero".

Los detenidos que fueron indagados se declararon inocentes del delito de comercialización (alegaron que la droga era para consumo personal) y en el caso de la mujer identificada como jefa de la banda, dijo que no estaba en el "kiosco" en el momento del allanamiento.





Los cambios en la policía

La Justicia confía en que la reciente decisión de las autoridades policiales de relevar de su cargo al titular de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas pueda significar un cambio en el desarrollo de las causas por narcotráfico: "En este caso, nos reunimos junto a la Fiscal General con el Intendente, que nos manifestó su preocupación por una serie de cuestiones vinculadas al mapa delictual y de mi parte con los Fiscales de la zona nos comprometimos a hacer procedimientos y dar batalla al narcotráfico. Sabíamos que hace tiempo no se hacían procedimientos, y esto tuvo que ver con la salida del jefe de Drogas Ilícitas. Hace tiempo que no estábamos conformes, y hubo algunas circunstancias puntuales que me llevaron a pensar que no estábamos ante una simple negligencia. Con la Dra. Viviani trabajé mucho en conjunto y manifestó la misma sospecha, la misma inquietud. El propio Intendente nos refirió una serie de cuestiones que coincidían con lo que nosotros hace meses veníamos advirtiendo".

En relación a la posible connivencia de algunos sectores de la policía, respondió: "Yo tengo que ser muy cuidadosa como funcionaria pública. Esa fue una sospecha que tuvimos. Quiero ser respetuosa y más allá de lo que puedo aportar a la causa no voy a decir fehacientemente si hubo connivencia. Si usted me pregunta lo que yo creo, le digo que si, pero tengo que ser muy respetuosa y esperar el avance de la causa y aportar desde nuestro lugar nuestra experiencia".