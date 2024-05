El HCD aprobó la rendición de cuentas, con críticas de la oposición y la abstención de Cappelletti

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde la rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 2023, poco después de dar el visto bueno (en una previa sesión extraordinaria) a los "excesos presupuestarios" del mismo período.

Los 9 votos de la bancada de Unión por la Patria fueron suficientes para convalidar los gastos del año pasado en el Municipio, ya que la concejala del Juntos por el Cambio PRO, Vanina Cappelletti, decidió abstenerse, tras una fundamentación en la que combinó justificaciones a las medidas adoptadas por el Ejecutivo y pedidos de mayor fiscalización y optimización de la inversión del dinero.

Su decisión le generó un duro cruce del concejal Diego Lafalce, quien sostuvo que "el espíritu del PRO no es el de no hacerse cargo de las decisiones, soy Ponzio Pilatos y no quiero saber nada, porque somos el ente de contralor del Ejecutivo y tenemos un sobrecargo de 7 mil y pico de pesos, así que o estoy a favor del desmanejo económico del Estado Municipal o no lo estoy, pero hay que poner la cara porque después cuando vamos a la calle y nos putean somos todos los mismos, los concejales... esto es una joda".

El miembro informante por parte del oficialismo fue el presidente del bloque de UxP, Juan Cruz González. "Creo que debemos empezar por el resultado de la rendición, que nos arroja un exceso presupuestario de 750 millones de pesos que puede ser una suma importante pero si tomamos el presupuesto para ese mismo año fueron 9.500 millones, así que no llega al 9%. También podemos analizar que este déficit se da en una situación en donde el mismo presupuesto no contenía una parte importante de los gastos del Municipio que es la paritaria municipal, del 110%, ni la situación general del país, con el 214% de inflación". Además, agregó que la cobrabilidad de tasas aumentó, pero muy por debajo de la inflación.

En su participación, Paola Basso (UCR) también remarcó el incremento de la facturación de obras sociales en el ámbito de la salud, que incluyó el aumento de la cápita de PAMI, y mayores giros de coparticipación de Provincia, durante el año 2023. Sin embargo, también habló sobre el crecimiento de los gastos en personal.

Martín Rivas, liberal de Juntos por el Cambio, sostuvo que "hay un claro desequilibrio fiscal, un déficit económico grave, obras con ejecución 0 como las partidas asignadas al barrio 84 viviendas, Depietri,89 viviendas, Cooperativa Nuestros Sueños, el adoquinado de la calle San Lorenzo con un nuevo presupuesto del que ejecutó solo 2 millones, esta desprolijidad nos confirma la irresponsabilidad de un poder prepotente que detrás de una mayoría circunstancial cree que puede manejar las finanzas que pertenecen a los sampedrinos de la manera que le parece".

El último orador fue Mauro De Rosa, de La Libertad Avanza, quien advirtió que se incrementó el número de proveedores en el Municipio, para la realización de trabajos que podrían haber hecho los empleados municipales. "Había una guía de turismo en donde había rally, fiestas de todo tipo que daba cuenta de que había una campaña electoral que cumplió sus frutos" agregó.