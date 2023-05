Juan Almada: "El radicalismo no puede cerrarse en sus filas"

El precandidato a Intendente por el radicalismo en Juntos por el Cambio, Juan Almada, sostuvo, en declaraciones a "Equipo de Radio" que "el radicalismo no puede cerrarse en sus filas, ni tampoco puede cerrarse de manera interna".

Aludiendo a situaciones que, en el pasado reciente, le costaron al sector opositor perder las elecciones: "Si acá no sumamos gente que pueda estar que no sea radical, seguiremos cometiendo errores. El sábado en el lanzamiento hubo sectores productivos y de entidades intermedias, consustanciados con una iniciativa que estamos comenzando".

La construcción dentro del espacio entrará en las próximas semanas en etapa de definiciones: "Por sector se han tenido conversaciones, por ahora lo único que sabemos es lo de Mauro, lo de Rey no sabemos si está determinado si va a ser candidato. Tampoco sabemos lo que va a pasar a nivel nacional o provincial, si habrá o no un solo candidato. Las alianzas se van a cerrar en quince días y la presentación de listas el 24 de junio, mientras tanto nosotros trabajamos y estamos cumpliendo un rol que es el de trabajar".

Consultado sobre las bases de su propuesta para establecer un cambio en San Pedro y la región, agregó: "La situación de San Pedro es sumamente complicada, que no podemos soslayar de la situación nacional. Se terminó el paraíso de los '80 con algunos lineamientos productivos que se fueron perdiendo. Me vas a escuchar hablar de una nueva matriz productiva de San Pedro, no estamos en 1992 en donde tocamos el pico de producción frutícola, ni el de principios de siglo cuando tuvimos un altísimo crecimiento turístico. Hay que buscar otras alternativas de lo que podemos generar por ejemplo en la industrialización, pero no tenemos energía suficiente, o generar economía del conocimiento. Hoy el modelo es Tandil, ya no es Rafaela. Hay una diversidad con el turismo, la economía del conocimiento y las principales empresas radicadas en un polo tecnológico que exporta".