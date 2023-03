Ramón Salazar: "Que te traicione tu propio padre es fuerte" (Audio)

El Intendente interino Ramón Salazar brindó esta mañana a través de "Equipo de Radio" sus primeras declaraciones públicas tras la decisión de su padre, Cecilio, de retomar su cargo y dar por finalizada su licencia.

"Estoy totalmente sorprendido. Imaginate que estoy volviendo de Buenos Aires porque anoche después de la fiesta en Río Tala fui a llevar a mis hijas y hace unos cinco minutos me informaron de la nota que ha presentado. Estoy sorprendido. Había muchos rumores. Me costaba creer porque se que en política cualquiera te puede traicionar, pero que te traicione tu propio padre es fuerte" expresó el mandatario.

"Nunca me lo dijo de frente. Me dijo que quería hablar conmigo y le ofrecí ir a la casa para charlar. Él me dijo que en la casa no. Hablamos por teléfono y me dijo muchas cosas, pero lo que más me impresionó fue que según él, Máximo le dijo dos veces que tenía que volver. Yo le respondí: "No me boludees". Pero insistía en que Máximo le insinuó que tenía que volver" agregó.

Claramente molesto por la situación, Salazar planteó: "Yo hablo porque puedo decir la verdad y él no se animó a sentarse conmigo y decírmelo a la cara. Ayer, entre otras cosas, le digo que me sorprende porque teníamos otro acuerdo, y que mi palabra vale. Yo como no soy un egoísta ni un desesperado por el poder, en 2017 cuando se había visto un cambio muy bueno, podía ser candidato y sabía que la elección se ganaba y muy bien. Mi viejo tenía pensado siempre volver a Osprera y yo fui a San Pero por él, confiaba en mi padre, y pensé que era diferente".

Refiriéndose a su compromiso con la gestión, expresó: "En 2019 cuando pasó lo del chofer que estuvo preso por tema de piratería del asfalto, él estaba quebrado y yo ese sábado estaba bajando para Buenos Aires y me ofrecí a volver para hablar con él. Me dijo hablando por teléfono: "Preparate porque vas a ser el candidato vos, yo no puedo ser candidato a nada, y Ramón Ayala algo me va a dar". A mi en ese momento me daba pena, y no acepté ser candidato a Intendente aún sabiendo que íbamos a ganar. Él cree que ganó la elección solo, y eso y se va a ver si tiene el coraje de presentarse. Yo soy generoso y le dije que no quería, porque es mi viejo y no quería que se quedara sin nada".

En el mismo sentido, remarcó: "Adelante de todos los referentes del Partido Fe dijo que él en 2021 se iba a ir porque quería que yo me consolide en el gobierno para llegar a la elección del 2023. Siempre le pedía volver a Buenos Aires y mi sueño era ser gerente de jurídicos de Osprera. Tenía a mi cargo entre 5 y 7 mil juicios. Dejé eso para acompañar a mi viejo".

Sobre su continuidad en el Municipio, aseguró: "Ayer le dije que si hacía eso, simplemente me iba a correr. Prefiero quedarme sin nada pero no me voy a humillar ni a prestarme a este tipo de juego. Nunca fui fanático de nada, solo de San Pedro. La persona que lo maneja a mi viejo es Alfredo Carrasco, que es de Hurlingham y no se da cuenta de que en San Pedro nos conocemos todos. Le hablaba a gente de mi confianza y me contaban a mí. Él pretendía que me fuera mal para que mi viejo volviera en diciembre. Cuando lo confronto a mi viejo me dijo que no era cierto y que no quería volver. Eso fue unos días antes de la renuncia de Carrasco".

Sobre los motivos por los que, cree, su padre tomó esa decisión, agregó: "Evidentemente le molestó que yo dijera que quería ser candidato. Me planteó que él se quedaba sin nada, pero creo que me lo merezco, porque siempre salí a bancarlo y no lo traicioné nunca. El gusto más grande que tengo es decir la verdad y plantearlo a la cara".

En otro tramo de la nota, aseguró que Cecilio le recriminó el aumento otorgado a los trabajadores municipales: "¿Cómo me va a decir que le di mucho aumento a los trabajadores? En el grupo hubo gente que decía que le dimos mucho aumento y que íbamos a tener que mendigar. Cuando hablaba con autoridades de Provincia sin su presencia también le molestaba. Yo voy a ser distinto, simplemente me voy y me ocuparé de la actividad privada. El 26 de diciembre me dijo que en febrero se tenían que ir Marcela Cuñer, Fabián Rodríguez y Javier Silva, que ahora me dice que se tiene que ir después de las elecciones porque hay muchas obras pendientes. Me dijo que era el conductor del equipo y que tenía que hacer lo que él dijera".