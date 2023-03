Ramón Salazar: "Gobierno para la gente, no para los dirigentes" (Video)

En su último discurso como Intendente Municipal, Ramón Salazar se dirigió anoche a los presentes en la Fiesta de la Batata de Río Tala.

En un mensaje que, visto a la luz del regreso de su padre Cecilio a la Intendencia, tuvo carácter de despedida, dejó en claro su molestia.

"No es fácil manejar una ciudad pero uno lo hace con todas las ganas. Mientras esté en el Municipio voy a gobernar para la gente, no para los dirigentes, no tengan ninguna duda. Tengo ganas de decir muchas cosas, pero no me gusta criticar a nadie y me voy a guardar algunas cosas" expresó.

"Les digo la verdad, estoy con ganas de decirles tantas cosas gente... Tanto el estado municipal, como provincial como nacional tenemos que trabajar para la gente. Estamos en una situación complicada, pero la gente se merece ser feliz" concluyó.