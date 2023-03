Protesta de UOCRA en la obra de construcción de las 84 viviendas del barrio Depietri

El gremio UOCRA inició esta mañana una protesta en la obra de construcción de las 84 viviendas del barrio Depietri.

Horacio Azzoni, titular del sindicato en San Pedro, explicó los motivos del reclamo: "Hemos llegado, las condiciones de los trabajadores son inhumanas, están trabajando sin elementos de seguridad. Lo primero que les dijeron a los trabajadores es que si tomaban alguna medida que se vayan a juntar camotes. Estas son las cooperativas de los políticos".

Azzoni remarcó que se trata de la cooperativa Alfa, "que dentro de la provincia de Buenos Aires se cansa de negrear a los trabajadores, los pone como monotributistas y les dicen que son socios".

El dirigente gremial planteó que hay "más de cien personas en estas condiciones, trabajando con alpargatas, y con una botellita abajo del brazo, cobrando 3800 pesos contra los 6000 que tendrían que estar ganando por convenio".

Sobre la continuidad del reclamo, Azzoni adelantó: "Ellos no están afiliados a UOCRA pero no podemos permitir que siga pasando lo que está pasando. Yo veo que el Municipio tiene que tomar cartas en el asunto para que los trabajadores estén en las condiciones que tienen. Se ha parado la obra, e iremos adonde tengamos que ir. Son mentiras que son socios, son monotributistas. La protesta va a seguir hasta que se regularice la cuestión de seguridad y salarios de la gente. Ellos no cobran premios, no cobran vacaciones, no cobran aguinaldo, que por lo menos perciban un buen sueldo. La idea es que los de la cooperativa bajen y se comprometan a firmar un compromiso en el Ministerio de Trabajo".