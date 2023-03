Fabián Rodríguez: "Con Cecilio hace más de un año que no tenemos relación"

El saliente Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Pedro, Fabián Rodríguez, dijo estar "sorprendido" por la decisión de Cecilio Salazar de regresar a la Intendencia.

"Sabía que había rumores, pero nunca hubo nada concreto. El más afectado es Ramón porque hizo un esfuerzo muy grande para quedarse en San Pedro lejos de su familia. Siempre buscó volver a Buenos Aires pero la promesa de Cecilio de que iba a ser candidato lo hizo quedarse" planteó el ex funcionario en "Equipo de Radio".

Consultado sobre su relación con el Intendente Municipal, agregó: "Con Cecilio hace más de un año que no tenemos relación. Son diferencias para nada personales, solo relacionadas con la gestión".

Rodríguez también opinó sobre su reemplazante, Alfredo Carrasco: "Mientras estuvo en el gobierno la relación fue buena, pero una vez que dejó la gestión no tuvimos más vínculo. De ayer a hoy no tuvimos contacto pero no tengo problemas de sentarme con él para poner al día algunas cuestiones".

El balance de su gestión, según entiende, fue positivo: "Todas las rendiciones de cuentas fueron aprobadas y los balances equilibrados, así que el resultado fue bueno".

Finalmente, descartó cualquier posibilidad de volver a la función pública, y confirmó que seguirá con su trabajo en el estudio de abogados que tiene en Buenos Aires. "Con Ramón veníamos trabajando casos comunes antes de ir a San Pedro. Veníamos compartiendo algunos casos, y ahora con más tiempo disponible, seguro que lo vamos a profundizar".