Cecilio Salazar se reincorpora al cargo de Intendente Municipal

Cecilio Salazar presentó esta mañana al Concejo Deliberante la nota que confirma que da por finalizada su licencia y se reincorpora al cargo de Intendente Municipal.

"Me es grato dirigirme a este Honorable Cuerpo Legislativo de san Pedro, órgano de expresión de las voluntades de la Ciudad, con el propósito de informarles que, a partir del día 27 de Marzo de 2023, me reincorporo al cargo de intendente de la Ciudad de San Pedro, por el cual he sido proclamado por la ciudadanía en los comicios electorales realizados el 27 de Octubre de 2019, solicitud de licencia que me fue otorgada por unanimidad por ese Honorable Cuerpo mediante Decreto Nº65/2021" precisó Salazar.

Además, recordó "que éste Intendente Municipal está a vuestra disposición, cuando ustedes lo requieran".

Anoche, el hasta hoy Intendente interino Ramón Salazar había anticipado en su discurso en la Fiesta de la Batata algún malestar por la situación.

El viernes, en "Equipo de Radio", Ramón Salazar, hasta hoy Intendente interino e hijo de Cecilio, había dejado en claro que su padre no le había comunicado su decisión. En la misma nota, planteó que, en su momento, había dejado su trabajo y su vida en la ciudad de Buenos Aires para apoyar el gobierno de su padre, y que esperaba un gesto de las mismas características.