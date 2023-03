Cecilio Salazar: "Carrasco es un compañero muy capaz, pero a mí no me maneja nadie"

El Intendente Cecilio Salazar habló esta mañana, en "Equipo de Radio" sobre los motivos que lo llevaron a retomar el cargo tras su licencia.

"Primero, tomé esta decisión proque había mucha gente llamándome y pidiendo que volviera. Después, porque se dieron situaciones que me tenían preocupado en algunas áreas. Y también hubo un pedido de la superestructura para que vuelva. En su momento pidieron que ocupáramos otro lugar, tras las elecciones de 2021, para poder volver a presentarnos en 2023, esa es la verdad" explicó Salazar.

Consultado acerca del vínculo con su hijo y la forma en que se gestó la decisión, planteó: "Vengo haciendo política desde los 16 años con Manuel Lázaro Rocca, y uno aprende que cuando te dicen algo hay que cumplirlo, lamentablemente la política es así. Lo venía charlando con Ramón. El domingo hablé un rato prolongado con él. No le gustó, no se lo tomó a bien. Traté de hablar con él, porque se está diciendo que no lo consensué y no es así".

En particular, con relación a las situaciones advertidas en el gabinete y los probables cambios, agregó: "Veía algunos problemas en el equipo de trabajo, fundamentalmente en algunos sectores y creo que hay que reordenarlo. Ramón hizo mucho esfuerzo, por ahí algunos integrantes del equipo no le respondieron y quizás por eso cuesta tanto hacer una obra, más allá de la situación económica. Ayer estuvimos viendo hasta tarde, y aunque no se si va a haber muchos cambios, pero si una impronta de más cuidado para que las áreas no se sigan desorganizando".

La nueva "mesa chica" está integrada por Alfredo Carrasco y Martín Baraybar, con quienes mantuvo ayer reuniones para adoptar decisiones en lo inmediato. Hoy se realizará una convocatoria al gabinete ampliado.

"Una de las cosas que no nos poníamos de acuerdo con Ramón era la Secretaría de Hacienda, él consideraba que no debía haber cambios. Estuvo bien el Dr. Rodríguez porque al irse la persona que a él lo trajo, que era Ramón, renunció inmediatamente" sostuvo Salazar.

Acerca de su relación con su hijo en lo inmediato: "Ramón es mi orgullo, aunque él esté un poco enojado ahora. Él tiene su lugar en San Pedro cuando quiera. Le mandé unos mensajes pero no me contestó. Intenté explicarle algunas cuestiones pero no lo entendió".

Con respecto al pedido de cambios en el gabinete formulado en diciembre, según lo expresado por el saliente intendente interino, respondió: "Si concretamente pedí el cambio de Fabián Rodríguez, porque sigo siendo el conductor del espacio y a mí me enseñaron en política a ser orgánico y disciplinado. Le pedí ese cambio y posiblemente uno más. El de Silva nunca estuvo en discusión. Les pedí que ordenaran un poco el área. Uno nunca está conforme con ninguna área. Cuando salgo a recorrer lo hago con un ojo crítico. Yo siempre quiero que las cosas vayan mejorando. En seguridad tenemos que mejorar muchas cosas, pero habrá que ver qué decisiones se toman en el área".