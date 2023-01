Sandro Melgar: "¿Qué están esperando, que corten los camiones?"

Personal del Grupo de Tareas Operativas de la Policía Comunal de San Pedro secuestró en la provincia de Córdoba la batea de uno de los camiones sustraídos en San Pedro el pasado lunes.

El acoplado pertenece a la firma de Omar Caputo, y fue hallado por los propios damnificados en un callejón utilizado como estacionamiento en las afueras de la capital de la provincia.

"El dueño del campo dice que lo llevó hasta ahí un hombre diciendo que tenía un tractor roto. Pero tiene antecedentes de que le secuestraron vehículos robados. Es un anexo de los gitanos, es un atorrante. Pero hay una burocracia terrible con la Justicia. Si lo quisieran agarrar, ya lo hubieran agarrado" consideró Sandro Melgar, dueño de dos de los camiones.

"Ayer vimos las cámaras de la empresa Rigar, pasando el peaje de Toledo, casi en la circunvalación de Córdoba y se ven los tres camiones con el auto atrás. ¿Cómo puede ser que camiones denunciados veinte minutos después del robo circularon casi 600 kilómetros y nadie los pare? No se entiende más nada" sostuvo.

Melgar sostiene que "si la batea está ahí, se cae de maduro que los camiones están a la vuelta o acá cerca. ¿Cómo no va a haber un juez que habilite que se revisen las cámaras para ver adonde fueron?".

El damnificado por el robo planteó que fue un particular y no la policía ni la Justicia la que permitieron avanzar en la investigación: "Un camionero dijo la posta, los camiones pasaron a las 10.30 de la mañana por Toledo provincia de Córdoba. Yo salí sin dormir para Córdoba. Acá tendría que ponerse la 10 el Intendente Municipal y la 11 el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, porque son mafiosos. Lo que hay que hacer es pedir una cámara, nada más. Vos cuando cruzás el peaje te enfocan de todos lados. ¿Qué están esperando que los corten a los camiones, o los quieren salvar, no quieren mostrar la cara para que no se les termine el negocio?"